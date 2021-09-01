Ромашина рассказала об угрозе исключения синхронного плавания из олимпийской программы

Сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград — в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Играх с 2000 года.

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«Действительно, ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди, и многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр, — сказала Ромашина. — Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты — новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады».

«Но мы очень надеемся, что это не будет сделано за счет замены на женский дуэт. Количество медалей ограничено, и нам очень хочется развития, чтобы мы могли выигрывать не две, а три медали в нашем виде спорта. Но пока неутешительные прогнозы — в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт. Но это все только разговоры. Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире», — добавила Ромашина.