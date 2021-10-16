«Беспозвоночная, что ли? Это жестко». Видео с тренировки синхронистки Субботиной поразило подписчиков
Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина опубликовала в инстаграме видео с тренировки.
Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина опубликовала в инстаграме видео с тренировки.
В ролике спортсменка демонстрирует необыкновенную гибкость тела.
«Рабочие моменты», — написала Субботина.
Подписчики синхронистки в комментариях остались поражены тем, как она владеет своим телом.
daria_trubnikova: Капец, ты гнешься. Поделись пожалуйста
vikkii_f: Не сломайся, пупс
malininapollina: Варюша! Какая стройная
spitsynalek: Unreal
dariuspu: Woooooww
bassmobile_31: Это жестко!!! Но красиво!!!
Mknikita: У тебя скелет есть?
Georgohm: Круто
a_yana_29: Это прекрасно
dii__17s: Это просто класс
kosmodim: Воу, воу, ну нельзя так складываться для обывателя. Для любителей «Лего» — да, а для людей обычных… Ну, блииииин, я так мог только до 3-го класса, а вы… Это блин… Короче больше воздуха в легких!
golovanov_sv: Беспозвоночная, что ли?
svetlana__artemova__: это мультик?
bli28zia: Ну, ты пластилин, конечно!
Mrjnwalker: То чувство, когда я даже руками так не могу