«Большие деньги на нас не валятся». Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото

«В Америку поехала за эмоциями»
— В каком ритме вы сейчас живете? После Олимпиады прошло уже достаточно времени.
— Да, уже два месяца. Первый месяц — до обсервации и встречи с президентом — было что-то невероятное. Бесконечные съемки, интервью, поездки. На четыре дня, например, в Сочи летала. Хотелось на море — очень люблю, в детстве много времени проводила у бабушки на даче в Новомихайловке, это рядом с Туапсе.
А еще за 19 дней трижды съездила в Питер. Получается, обсервация была затишьем после одной бури и перед следующей. Кто-то ныл, а я наслаждалась. Думала: «Я хоть полежу». Потом буквально полдня провела с родными и улетела в Америку. Когда вернулась, продолжились съемки, вещи нужно было разбирать, тренироваться для поддержания формы. В сборную сейчас набрали новых девочек, у них проходит сбор вместе с теми, кто был с нами до Игр и во время. А 20 октября поедем уже на совместный сбор, будем решать по поводу дальнейших действий (разговор состоялся 12 октября — прим. «Ленты.ру»).
— Расскажите про Америку. Почему поехали именно туда, что больше всего запомнилось?
— У меня заканчивалась виза, пять дней оставалось. Думала, будут проблемы, но на границе просто спросили, сколько я хочу там оставаться. У меня много друзей туда переехали, почти в каждом штате есть кто-то. Ездила в Нью-Йорк к другу, с которым мы очень давно не виделись. Он показал Нью-Джерси, Манхэттен, Бруклинский мост, было супернасыщенно.
Вообще, в Америку поехала за эмоциями: хотелось поплавать с дельфинами, съездить в Диснейленд и все такое. Решила не жалеть денег, хотя затраты это глобальные. Подумала: «Я отложила, я этого сейчас достойна». (Смеется.) Конечно, Россия — мой дом, люблю свою страну, но и путешествовать люблю. Не хватает при закрытых границах возможности рвануть куда-нибудь на пару дней.
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— Какие страны из тех, что вы уже посетили, особенно нравятся?
— Бразилия, Франция, Испания, Америка. Бразилию обожаю, мы часто туда ездили на сборы, особенно перед Олимпиадой в 2016 году. Там все танцуют, поют, веселье безудержное! Еще очень вкусная еда и океан. Конечно, там есть и криминал, но я с ним не сталкивалась. Париж люблю, потому что это город-история. Идешь и видишь, например: это Лувр, это музей Барби, это дом Гертруды Стайн, которая помогала Хемингуэю корректировать записи. В доме Хемингуэя в Америке я тоже была. А Испания с детства близка. Еще и потому, что мы с мамой следили всегда за сборной этой страны по синхронному плаванию, а в школе я учила испанский язык. Влюблена в Барселону!
— А по-испански говорите сейчас?
— Нет, я учила в пятом и шестом классах, все забылось. Но приезжаю в Испанию, заставляю учить меня. Смешной случай расскажу. В Бразилии говорят на португальском, и у них есть приветствие Bom dia — «добрый день». А в испанском есть слово sandía — «арбуз». И я подумала: так это же как приветствие! И стала со всеми здороваться — Sandía! То есть «Арбуз, арбуз, арбуз, друзья!» Испанцы очень веселятся.
«Всю жизнь слышу от тренеров, что я толстая»
— Вы сказали, что трижды за последнее время ездили в Питер.
— Да, то на свадьбу к друзьям, то просто повидаться. Люблю Питер, он напоминает мне Париж — тоже история на каждом углу. Европейский, со своим духом, совершенно свободными людьми. Сколько прохожих я встречала в пижамах, халатах, странных нарядах! Понимаю, что так и нужно: зачем осуждать, если захотелось человеку так выйти? Сама я не то чтобы супериндивидуальность в плане стиля, но за другими с удовольствием наблюдаю. Вот в Америке, скажем. Смотрела на этих полных темнокожих женщин: нацепили на себя штаны из сетки, топ из сетки, все суперобтянуто, стринги торчат. И на них стильно смотрится! Или слежу за блогерами, которые берут эпатажем. А если я надену перья, чулки в сетку и мини-юбку, меня сразу на Ленинградку отправят стоять. (Смеется.).
Я живу в неких рамках. Даже когда ходила на «Вечерний Ургант», долго думала, надевать это платье или нет. Думала: «А не будет ли это слишком откровенно?» Да, есть спортсмены, которые одеваются куда откровеннее, чем я. Но я сто раз подумаю, чтобы ничего плохого потом о себе не услышать.
— У вас по жизни много хейтеров?
Есть. Иногда люди говорят, что у меня нет стиля. А на них посмотришь, у них у самих его нет. Спортивные данные, конечно, тоже обсуждали. Слышала, что я больна дистрофией, булимией. Что у всех получалось, у меня — нет, допустим, плавание. Ну не могу я плыть на мастера спорта вольным стилем. Ненавижу плавать, я всегда в команде последняя. Да и по фигуре я неспортивная. Всю жизнь слышу от тренеров, что я толстая, с формами, а их просто не убрать. Училась не обращать внимания, относительно недавно стала с этим справляться. Вообще, сейчас все хотят детей воспитывать без ментальных травм. Но ведь травмы помогают достигать целей.
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— О собственных травмах можете рассказать?
— Во-первых, у меня неполная семья. Я близка с мамой, и если кто-то ее обижал, я всегда воспринимала это на свой счет. Во-вторых, я не из богатой семьи. Мама давала все, что нужно было, но с неба гаджеты, бриллианты, машины не сыпались. Я все сама. Ну и спорт тоже закалял потихоньку. Просто у каждого свой предел.
— Случалось, что силы были на исходе?
— О да. Когда Олимпийские игры перенеслись, мы поняли: впереди еще год работы шесть дней в неделю по 10−12 часов. И это не всегда суперкомфортные условия, иногда это, как в Америке принято говорить, эмоциональный терроризм. Когда нервы у всех на пределе, все друг друга раздражают. Плюс на время пандемии нас закрывали на базе. А как мы боялись, что и эти Игры могут отменить! Что, два года ада были зря? Помогали мысли о том, что на меня рассчитывают.
На последнем сборе в Улан-Удэ мы жили по одному, выходные тоже в одиночестве проводили. Смотрела какие-то легкие фильмы, комедии, стендапы. Читала много. «Автостопом по галактике» мне подруга подарила, я прямо спасалась в ней. Думала: «Вот, люди мыслят неординарно, интересно, мне их юмор близок». Заряжаешься этим настроением, понимаешь: «Ничего, ничего. Не помереть бы к концу прогона, а так все нормально». (Смеется.).
«Наше выступление — четыре минуты гипоксии»
— Вы ведь точно следили за происходящим с сестрами Авериными на Олимпиаде, они выступали в один день с вами.
— Да, это было перед нашим финалом. Мы не могли сидеть и смотреть, видели только результат. Расстроились, конечно, но не дрогнули. Мы все профессионалы. Я понимала, нам нужно просто сделать свое дело, лучший прогон, а там будь что будет. Потом мы с девчонками встретились на интервью, они молодцы, очень стойко все переживали. Еще я следила за групповичками, мы в хороших отношениях. В самолете на обратном пути пообщались, послушали их мнение. Я приняла их сторону. Конечно, на интервью все будут говорить то, что нужно, мало кто готов высказать свою точку зрения. Но в целом, конечно, есть много вопросов.
— К судейству, к ситуации?
— И к судейству, и к ситуации. Не представляю, что у девчонок в душе творилось.
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— После выступления гимнасток не было страха, что в синхронном плавании может случиться подобное?
У нас просто не было времени переживать, до выхода оставалось совсем немного времени. А когда выступили, ждали Китай. Нас подгоняли: «Идите переодевайтесь, вы по-любому будете на пьедестале». А мы стоим. Видим, что они хороши. И только когда появились оценки, половина наших девчонок завизжала, половина — зарыдала.
На самом деле еще задолго до старта был страх, что что-то пойдет не так. Во время последнего сбора все шло по одному месту, было столько проблем и травм, еле тренировались. Понимали, что можем потерять наработанное. Любая наша ошибка, асинхрон или завал — это катастрофа. Мы не роботы, человеческий фактор остается. Китай вот тренировался два года на закрытой базе, у них не было болезней, а у нас вот такое происходило. А еще ПЦР-тесты. Сборная Греции просто слетела с соревнований, хотя чувствовали они себя нормально.
Мы действительно еле доживаем до конца программы, это ведь четыре минуты гипоксии. В Рио из-за жары у меня была темнота в глазах, я на ощупь плыла на последнюю поддержку. Здесь тело уже тоже не слушалось. Мне казалось, что я делала все вполсилы, но на видео все хорошо. В конце пыталась поднять руку помахать и просто пошла ко дну. А когда мы спускались с помоста, понимала, что ноги сейчас согнутся, и я упаду. Смотрю — у остальных то же самое. Я всегда себя поддерживаю песней Боярского «Все пройдет…» Просто подожди четыре минуты, и это закончится. (Смеется.).
«Называли аутистом с курдюком вместо попы»
— Цитирую вас: «За всю карьеру у меня было столько прозвищ, что “странная женщина” является самым безобидным». Как вас еще называли и при каких обстоятельствах?
— От девчонок, когда молодыми были, банально — чигирек или микроб. Я не обижалась. Из более серьезного — называли карликом, аутистом с курдюком вместо попы… Помню, была тренер, которая меня не тренировала. Она как-то зашла сказать группе что-то и забыла, как меня зовут. И тут: «Ты, как тебя там? Какашка!» Это было в юниорах. Говорю то, что цензурно.
— А материться в бассейне можно вообще?
— Нам — нежелательно. (Смеется.) Я не смогла бы тренеру матом ответить — это неуважение. Между собой с агрессией прямо тоже никогда не было. А так, смотря какой накал эмоциональный.
— Так все-таки слышали от тренеров что-нибудь во время подготовки к Играм?
— То, что было в бассейне, пусть остается там. (Смеется.) Вообще же я к мату нормально отношусь, у меня половина друзей, как сапожники. Но себя ограничиваю и благодарна людям, которые делают то же самое. Понимаю, что это есть, может, скоро будет как в Америке, часть культуры. По сути ведь это просто слово. Но хотелось бы, чтобы дети приходили к этому попозже.
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«Ну, в 25 лет-то пора бы уже и дикпик в Instagram получить!»
— Что делаете в телефоне обычно?
— Смотрю Netflix, YouTube. Могу поиграть во что-нибудь — шарики кидать, блоки переставлять. Было позорное время в моей жизни, когда я скачала приложение, в котором нужно было истории писать. И не просто любовные, например, а про вампиров, ангелов и демонов… Никому об этом не говорила. Потом поняла, что это слишком много времени занимает, и бросила. TikTok когда-то смотрела, но давно уже не открываю. Бесконечная лента, я ничего полезного не получаю там и, как старушечка, не всегда понимаю тренды. В Instagram захожу, просматриваю быстро и выхожу. Только переписываюсь много, потому что близкие люди все на отдалении обычно.
— Как часто вам пишут в Direct в Instagram и что пишут?
— Очень много сообщений от родителей и детей, спрашивают совета по спорту. Меня еще очень трогает, когда пишут: «Я вас увидела, решила так же дочку назвать». Думаю: «Боже мой, неужели я уже дошла до того, что кому-то настолько понравились мое имя и путь?» Это одна сторона. Ну и есть другая, конечно… Я в Instagram не раскрываю деталей личной жизни, поэтому много подкатов — как банальных, так и оригинальных.
— Оригинальные — это какие?
— Как-то было от лица котика: «Мне так тяжело писать лапками, но хочу восхититься…» Ну я потом спросила, оказалось, что для мужчин это не оригинально вовсе. Я так смеюсь всегда над такими сообщениями! Редко отвечаю и на котика не ответила. Просто это поднимает настроение: не потому, что на тебя обратили внимание, а просто необычное что-то решили написать.
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— Было, два. Я картинки всегда со страхом открываю. Тут увидела, думаю: «Ну, в 25 лет-то пора бы уже получить!» (Смеется.).
— Критики в соцсетях получаете много?
— После вручения ордена президентом был шквал сообщений. Я ничего не выставила, но мне стали комментировать предыдущие посты. Боже мой, сколько там всего было! Оскорбления, мат. Ну с этим я справляюсь легко — блокирую. Во-первых, меня читают дети. Во-вторых, я не люблю негатив, стараюсь от него избавляться. Кто-то говорит: «Это нечестно, человек написал свое мнение». Да это иногда не мнение, а просто обзывательства. И после моей речи на награждении, очень искренней, тоже было много всего.
— Вы говорите о словах про Путина и Гагарина? (На приеме в Кремле Влада обратилась к Владимиру Путину со словами: «Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы — спорт для нашей страны».).
— Да. Все решили почему-то, что вправе меня за это критиковать. Я читала и смеялась, хотя понимала, что меня это немного грузит. А потом осознала: да я этих людей, хейтеров, даже не знаю. Может, у них в жизни какие-то проблемы, а они пытаются самоутвердиться.
— Вы как-то говорили, что за сидение в телефоне вам от тренеров никогда не попадало. А вообще в команде были такие случаи?
— Да мы и не сидим. В бассейн не возьмешь, в зале времени на это нет. Были обсуждения какие-то по поводу фотографий — если в купальнике с пляжа что-то выставила. Но так чтобы попадало прямо — нет. Нашему главному блогеру, Алле Шишкиной, прилетало. Даже не всегда за дело — тренеры просто перестраховались, чтобы та или иная публикация не вызвала у людей неправильной реакции.
«Не вижу в наших купальниках эротики»
— Как раз Алла в интервью мне говорила, что в синхронном плавании есть рефери, которые оценивают закрытость купальников. Как это происходит?
— Нельзя, чтобы были рукава, при этом определенный процент тела должен быть закрыт. Понятное дело, что если ты выйдешь в сетке, и будут просто три блямбы, прикрывающие отдельные места, никто тебя не пустит. Самый откровенный купальник у нас был в Рио в технической программе «Ритмы города», мы его обожаем. В этой откровенности мы не видим ничего плохого. Люди же ходят в бикини по пляжу, и никто их за это не журит. Для нас в купальнике самое важное, чтобы он был легким, поэтому ткани и мало. Ну и без сетки нельзя — красиво не сошьешь.
— При этом люди, не знакомые со спецификой вашего вида спорта, могут считать, что такие купальники нужны для привлечения мужского внимания. Вырез на бедрах высокий, скажем…
— Это чтобы ноги казались длиннее. Вообще же мы купальники всегда опробуем на тренировках: чтобы ничего нигде не вылезало и не сползало.
— На соревнованиях такое случалось?
— Чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники, рвали их, цеплялись друг за друга… Лямки сползали, волосы за крючок цеплялись. Но смущения никакого нет. Не вижу в наших купальниках никакой эротики. Я с детства к этому всему привыкла, для меня это нормально. Я, например, не буду и в женской душевой прикрываться — мы в бассейне как дома. Бритье ног — вообще отдельная тема. Те, кто бреет, делают это за определенное время, потому что без волос теряется чувство высоты. Это может испортить техническую программу.
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— Прикрываться в женской душевой не будете, а откровенная съемка с вашим участием возможна?
— Я снималась в кружевном белье, но никуда фото эти не выставляла. Может, когда со спортом закончу, выставлю. Знаю, что многие спортсменки снимались в Maxim, и выглядело это сдержанно и прилично, но я представляю, сколько нужно выслушать негатива после этого…
— То есть это не самоцензура?
— Нет, если бы не общественное мнение, выложила бы. Я вообще ценитель женского тела. Не потому что мне девушки нравятся, а потому что это действительно очень красиво. Я понимаю, почему художникам с этим хочется работать, почему о красоте женщины столько фильмов снято, музыки написано. Когда на меня нападают, что я в купальнике спиной повернулась, хочется ответить: «Ну и что?» Все, кто ко мне пытается подкатывать, знают, что я говорю сразу: «До свиданья, мужчины». Мне 26 лет, и если есть что показать, надо показывать. А то потом буду жалеть и думать: что я тогда стеснялась? Надо показывать, а потом удивлять, что за этим стоит и некая внутренняя глубина.
— «До свиданья, мужчины» — это потому, что не ищете партнера?
— Нет, просто я в отношениях. Не хочу это демонстрировать. Придет время, открою.
«Снимите в России сериал про русалок!»
— Я читала о совершенно безумном количестве ваших увлечений. Танцы, пилотирование, серфинг… Что упускаю?
— С танцами так было: начала заниматься мама, и я стала пробовать. Карибские и аргентинское танго. Я как-то говорила, что приняла бы участие в «Танцах со звездами» — да, это ведь возможность за короткое время многому научиться.
В пилотировании нашлись знакомые, которые дали попробовать. Дальше я в Америке продолжила обучаться, у меня появилась пилотная книжка, а в телефоне есть приложение, чтобы теорию учить. Плюс это все на английском, параллельно его учу. Мне повезло, довелось сесть в самолет Extra, сделать и петлю, и бочку, и петлю Нестерова. Меня инструктор предупредил: «Если будет плохо, говори». Ну я почувствовала, как обзор сужается, но решила молчать, иначе пришлось бы сразу сесть, а я хотела еще полетать! Еще серфинг. Первый раз встала на доску сразу после Игр, прямо в Рио. Теперь, если есть волны и доска, могу спокойно туда бежать. Конечно, не в трубу, но хоть как-то съехать могу. Это такие эмоции!
А в год, который я пропускала из-за травмы, пошла в модельную школу. Синди Кроуфорд не стала, но позировать, краситься, подбирать одежду, дефилировать меня научили. Актерское мастерство там тоже нравилось. Я бы вообще всю жизнь училась. Обожаю произведение Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Там герою отец сказал: «Буду тебе платить, пока ты будешь учиться в университете». И вот ему 80 лет, а он все учится. Отец умер, а он все получает. Я бы так тоже смогла.
— Вы упомянули актерское мастерство, а я хотела спросить про ваш опыт в кадре. Клип на песню «Океан» Мари Краймбрери. Можете рассказать, как это было?
— Мы с Мариной познакомились за три года до этого. Она для меня в первую очередь друг, а потом уже певица, чье творчество мне нравятся. В сложной ситуации, когда я попала в аварию, это был единственный человек, который приехал ко мне, привез лед, мази, шарики, игрушки. Мы тогда были знакомы через знакомого. Человек себя проявил с такой стороны, и я подумала: «Вот это да!» Стали дружить, общаться. Она, кстати, первая после тренера и мамы, кто поздравил меня с победой на Олимпиаде.
А с клипом так было. Она предложила, я согласилась, под мои выходные подстроились. Это был очень интересный опыт. Необычные условия, нестандартный бассейн, вода не подогревается, суперхлорированная, плавать нужно было без очков. Включили музыку, и я импровизировала.
— С кем-то еще из представителей шоу-бизнеса вы знакомы?
— Ну, с сестрой Маши Шурочкиной Нюшей. У меня много знакомств и в актерской сфере, но фамилии не хочу называть.
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— Хорошо, а с кем хотелось бы познакомиться?
— Джастин Тимберлейк, Ариана Гранде, Шакира. Из наших — Владимир Познер, Юрий Дудь, блогер Таня Старикова. Мы с ней немного переписывались, но мне бы хотелось ближе пообщаться. С Иваном Ургантом бы чуть ближе, чем просто у него на программе. Еще Юлия Пересильд. Вот с ней хотелось бы просто сесть в кафе и послушать о полете в космос. Да и вообще со всеми космонавтами я бы поговорила. Мне эта тема с детства близка, я все читаю, все смотрю.
— И еще один вопрос про кино. В каких ролях из уже существующих вам интересно было бы сняться?
— В любом спортивном фильме. Это же очень вдохновляет детей приходить в секции. Хотелось бы на роль Юлии Пересильд — полететь в космос. Я же даже заявку подавала. Знаю, что много хейта в эту сторону — что режиссер и актриса заняли место настоящего космонавта (осенью 2021-го в космос должен был отправиться профессиональный космонавт Андрей Бабкин — прим. «Ленты.ру»). Но это уже случилось, это уже история. Не знаю, смогла бы я сделать лучше, чем Юлия, — наверное, нет, она все-таки актриса. Но я смогла бы лучше пройти испытания при подготовке, наверное. Еще мне очень нравится фильм «Серфер души». Акула откусила девушке руку, и она заново научилась всему, в том числе серфингу. И, конечно, я бы хотела в сериал про русалок!
— «Н2О: просто добавь воды»?
Да, обожала его в детстве! Пожалуйста, снимите про русалок сериал в России! Я буду русалкой и буду много плавать под водой! У нас же есть столько сказок, чтобы экранизировать! Да я готова даже, как у Пушкина, просто на дереве посидеть — пожалуйста! (Смеется.).
«Видишь цены на бензин, начинаешь задумываться»
— Какова судьба BMW, подаренного за олимпийское золото в этот раз?
— Из-за того что я уехала в Америку, не смогла поставить на учет. Пока машина стоит в сохранном месте.
— Сами будете ездить? Чередовать с тем, что подарили после Рио?
— Нет, две машины не оставлю. Думала маме отдать одну из них, но решили, что на предыдущую налог большой. Да и все-таки для Ростова лучше иметь хорошую машину, но не такую, чтобы на нее засматривались. Старую продадим, маме на эти деньги купим новую.
— В представлении некоторых людей олимпийский чемпион значит долларовый миллионер. Сталкиваетесь с негативом?
— Постоянно. Есть те, кто не понимает, за что нам платят, дарят подарки. Я уважаю все виды спорта, просто есть в нашей стране спортсмены, которые тренируются меньше нас, а получают в разы больше.
— Некоторые думают, что все спортсмены такие. Мало кто знает, что мы по десять часов в день отмерзаем в воде, в зале занимаемся параллельно, друзей и семьи месяцами не видим. У нас нет спонсоров, на нас не сваливаются какие-то суперденьги.
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— Есть зарплата от федерации, которая зависит от результата, ведь так? Что на нее можно себе позволить?
— Ну, на нее спокойно можно жить, если сидеть на базе, а тебя параллельно будут кормить и одевать. А когда вне спорта сталкиваешься с реальностью, видишь цены на тот же бензин, начинаешь задумываться. Ты сидел в своем бассейне годами, а тут тебя выпустили в океан. А как здесь кормиться? Там-то сухофрукты на бортик выносили. Включается режим выживания, нужно искать себя. Нет такого, что мы заработали на целую жизнь вперед и можем комфортно себя чувствовать.
— Ваша самая дорогая покупка?
— Как правило, все самое дорогое — маме. Машина, например. Из Америки привезла ей бирюзовый ключик и браслет Tiffany. Обожаю этот бренд, хотя вообще-то к брендам очень спокойно отношусь, не гонюсь за сумками или еще чем-то. Главное, чтобы вещь была хорошая.
— Дом у моря с панорамными окнами и квартира с видом на Москву. Еще раньше очень хотела Tesla. Но для России такая машина не подходит. В Америке везде есть точки зарядки, а у нас не найдешь. Представляю, как в минус 30 тут можно встать. И что с этой батарейкой делать? Или зальет если — никак не спасти ведь. Я обожаю водить, жду, когда в России будут все условия для этого. Чтобы повсюду были заправки с сервисом и питанием, чтобы не бояться, что можно встать где-то и никто не придет на помощь. В Америке я ехала — через каждую милю съезд. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия не была сконцентрирована лишь в нескольких городах. Мечтаю путешествовать на машине по всей стране.
— Ну и вопрос, без которого интервью с синхронисткой просто нельзя представить. Сколько можете не дышать под водой?
— Четыре или четыре с половиной минуты. Каждая синхронистка это может выдержать, если она в форме. Увеличивать время можно до бесконечности, просто не было никогда желания сидеть без дыхания. До рекорда Гиннесса нужно 20 минут прибавить, но я лучше потанцую или серфингом займусь!