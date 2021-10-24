«Большие деньги на нас не валятся». Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото

«В Америку поехала за эмоциями»

— В каком ритме вы сейчас живете? После Олимпиады прошло уже достаточно времени.

— Да, уже два месяца. Первый месяц — до обсервации и встречи с президентом — было что-то невероятное. Бесконечные съемки, интервью, поездки. На четыре дня, например, в Сочи летала. Хотелось на море — очень люблю, в детстве много времени проводила у бабушки на даче в Новомихайловке, это рядом с Туапсе.

А еще за 19 дней трижды съездила в Питер. Получается, обсервация была затишьем после одной бури и перед следующей. Кто-то ныл, а я наслаждалась. Думала: «Я хоть полежу». Потом буквально полдня провела с родными и улетела в Америку. Когда вернулась, продолжились съемки, вещи нужно было разбирать, тренироваться для поддержания формы. В сборную сейчас набрали новых девочек, у них проходит сбор вместе с теми, кто был с нами до Игр и во время. А 20 октября поедем уже на совместный сбор, будем решать по поводу дальнейших действий (разговор состоялся 12 октября — прим. «Ленты.ру»).

— Расскажите про Америку. Почему поехали именно туда, что больше всего запомнилось?

— У меня заканчивалась виза, пять дней оставалось. Думала, будут проблемы, но на границе просто спросили, сколько я хочу там оставаться. У меня много друзей туда переехали, почти в каждом штате есть кто-то. Ездила в Нью-Йорк к другу, с которым мы очень давно не виделись. Он показал Нью-Джерси, Манхэттен, Бруклинский мост, было супернасыщенно.

Вообще, в Америку поехала за эмоциями: хотелось поплавать с дельфинами, съездить в Диснейленд и все такое. Решила не жалеть денег, хотя затраты это глобальные. Подумала: «Я отложила, я этого сейчас достойна». (Смеется.) Конечно, Россия — мой дом, люблю свою страну, но и путешествовать люблю. Не хватает при закрытых границах возможности рвануть куда-нибудь на пару дней.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUfYfqTgAOI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUfYfqTgAOI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUfYfqTgAOI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какие страны из тех, что вы уже посетили, особенно нравятся?

— Бразилия, Франция, Испания, Америка. Бразилию обожаю, мы часто туда ездили на сборы, особенно перед Олимпиадой в 2016 году. Там все танцуют, поют, веселье безудержное! Еще очень вкусная еда и океан. Конечно, там есть и криминал, но я с ним не сталкивалась. Париж люблю, потому что это город-история. Идешь и видишь, например: это Лувр, это музей Барби, это дом Гертруды Стайн, которая помогала Хемингуэю корректировать записи. В доме Хемингуэя в Америке я тоже была. А Испания с детства близка. Еще и потому, что мы с мамой следили всегда за сборной этой страны по синхронному плаванию, а в школе я учила испанский язык. Влюблена в Барселону!

— А по-испански говорите сейчас?

— Нет, я учила в пятом и шестом классах, все забылось. Но приезжаю в Испанию, заставляю учить меня. Смешной случай расскажу. В Бразилии говорят на португальском, и у них есть приветствие Bom dia — «добрый день». А в испанском есть слово sandía — «арбуз». И я подумала: так это же как приветствие! И стала со всеми здороваться — Sandía! То есть «Арбуз, арбуз, арбуз, друзья!» Испанцы очень веселятся.

«Всю жизнь слышу от тренеров, что я толстая»

— Вы сказали, что трижды за последнее время ездили в Питер.

— Да, то на свадьбу к друзьям, то просто повидаться. Люблю Питер, он напоминает мне Париж — тоже история на каждом углу. Европейский, со своим духом, совершенно свободными людьми. Сколько прохожих я встречала в пижамах, халатах, странных нарядах! Понимаю, что так и нужно: зачем осуждать, если захотелось человеку так выйти? Сама я не то чтобы супериндивидуальность в плане стиля, но за другими с удовольствием наблюдаю. Вот в Америке, скажем. Смотрела на этих полных темнокожих женщин: нацепили на себя штаны из сетки, топ из сетки, все суперобтянуто, стринги торчат. И на них стильно смотрится! Или слежу за блогерами, которые берут эпатажем. А если я надену перья, чулки в сетку и мини-юбку, меня сразу на Ленинградку отправят стоять. (Смеется.).

Я живу в неких рамках. Даже когда ходила на «Вечерний Ургант», долго думала, надевать это платье или нет. Думала: «А не будет ли это слишком откровенно?» Да, есть спортсмены, которые одеваются куда откровеннее, чем я. Но я сто раз подумаю, чтобы ничего плохого потом о себе не услышать.

— У вас по жизни много хейтеров?

Есть. Иногда люди говорят, что у меня нет стиля. А на них посмотришь, у них у самих его нет. Спортивные данные, конечно, тоже обсуждали. Слышала, что я больна дистрофией, булимией. Что у всех получалось, у меня — нет, допустим, плавание. Ну не могу я плыть на мастера спорта вольным стилем. Ненавижу плавать, я всегда в команде последняя. Да и по фигуре я неспортивная. Всю жизнь слышу от тренеров, что я толстая, с формами, а их просто не убрать. Училась не обращать внимания, относительно недавно стала с этим справляться. Вообще, сейчас все хотят детей воспитывать без ментальных травм. Но ведь травмы помогают достигать целей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUxa8bqIVlb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUxa8bqIVlb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUxa8bqIVlb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— О собственных травмах можете рассказать?

— Во-первых, у меня неполная семья. Я близка с мамой, и если кто-то ее обижал, я всегда воспринимала это на свой счет. Во-вторых, я не из богатой семьи. Мама давала все, что нужно было, но с неба гаджеты, бриллианты, машины не сыпались. Я все сама. Ну и спорт тоже закалял потихоньку. Просто у каждого свой предел.

— Случалось, что силы были на исходе?

— О да. Когда Олимпийские игры перенеслись, мы поняли: впереди еще год работы шесть дней в неделю по 10−12 часов. И это не всегда суперкомфортные условия, иногда это, как в Америке принято говорить, эмоциональный терроризм. Когда нервы у всех на пределе, все друг друга раздражают. Плюс на время пандемии нас закрывали на базе. А как мы боялись, что и эти Игры могут отменить! Что, два года ада были зря? Помогали мысли о том, что на меня рассчитывают.

На последнем сборе в Улан-Удэ мы жили по одному, выходные тоже в одиночестве проводили. Смотрела какие-то легкие фильмы, комедии, стендапы. Читала много. «Автостопом по галактике» мне подруга подарила, я прямо спасалась в ней. Думала: «Вот, люди мыслят неординарно, интересно, мне их юмор близок». Заряжаешься этим настроением, понимаешь: «Ничего, ничего. Не помереть бы к концу прогона, а так все нормально». (Смеется.).

«Наше выступление — четыре минуты гипоксии»

— Вы ведь точно следили за происходящим с сестрами Авериными на Олимпиаде, они выступали в один день с вами.

— Да, это было перед нашим финалом. Мы не могли сидеть и смотреть, видели только результат. Расстроились, конечно, но не дрогнули. Мы все профессионалы. Я понимала, нам нужно просто сделать свое дело, лучший прогон, а там будь что будет. Потом мы с девчонками встретились на интервью, они молодцы, очень стойко все переживали. Еще я следила за групповичками, мы в хороших отношениях. В самолете на обратном пути пообщались, послушали их мнение. Я приняла их сторону. Конечно, на интервью все будут говорить то, что нужно, мало кто готов высказать свою точку зрения. Но в целом, конечно, есть много вопросов.

— К судейству, к ситуации?

— И к судейству, и к ситуации. Не представляю, что у девчонок в душе творилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSPIjhMntZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSPIjhMntZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSPIjhMntZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После выступления гимнасток не было страха, что в синхронном плавании может случиться подобное?

У нас просто не было времени переживать, до выхода оставалось совсем немного времени. А когда выступили, ждали Китай. Нас подгоняли: «Идите переодевайтесь, вы по-любому будете на пьедестале». А мы стоим. Видим, что они хороши. И только когда появились оценки, половина наших девчонок завизжала, половина — зарыдала.

На самом деле еще задолго до старта был страх, что что-то пойдет не так. Во время последнего сбора все шло по одному месту, было столько проблем и травм, еле тренировались. Понимали, что можем потерять наработанное. Любая наша ошибка, асинхрон или завал — это катастрофа. Мы не роботы, человеческий фактор остается. Китай вот тренировался два года на закрытой базе, у них не было болезней, а у нас вот такое происходило. А еще ПЦР-тесты. Сборная Греции просто слетела с соревнований, хотя чувствовали они себя нормально.

Мы действительно еле доживаем до конца программы, это ведь четыре минуты гипоксии. В Рио из-за жары у меня была темнота в глазах, я на ощупь плыла на последнюю поддержку. Здесь тело уже тоже не слушалось. Мне казалось, что я делала все вполсилы, но на видео все хорошо. В конце пыталась поднять руку помахать и просто пошла ко дну. А когда мы спускались с помоста, понимала, что ноги сейчас согнутся, и я упаду. Смотрю — у остальных то же самое. Я всегда себя поддерживаю песней Боярского «Все пройдет…» Просто подожди четыре минуты, и это закончится. (Смеется.).

«Называли аутистом с курдюком вместо попы»

— Цитирую вас: «За всю карьеру у меня было столько прозвищ, что “странная женщина” является самым безобидным». Как вас еще называли и при каких обстоятельствах?

— От девчонок, когда молодыми были, банально — чигирек или микроб. Я не обижалась. Из более серьезного — называли карликом, аутистом с курдюком вместо попы… Помню, была тренер, которая меня не тренировала. Она как-то зашла сказать группе что-то и забыла, как меня зовут. И тут: «Ты, как тебя там? Какашка!» Это было в юниорах. Говорю то, что цензурно.

— А материться в бассейне можно вообще?

— Нам — нежелательно. (Смеется.) Я не смогла бы тренеру матом ответить — это неуважение. Между собой с агрессией прямо тоже никогда не было. А так, смотря какой накал эмоциональный.

— Так все-таки слышали от тренеров что-нибудь во время подготовки к Играм?

— То, что было в бассейне, пусть остается там. (Смеется.) Вообще же я к мату нормально отношусь, у меня половина друзей, как сапожники. Но себя ограничиваю и благодарна людям, которые делают то же самое. Понимаю, что это есть, может, скоро будет как в Америке, часть культуры. По сути ведь это просто слово. Но хотелось бы, чтобы дети приходили к этому попозже.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSZh5Jqojth/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSZh5Jqojth/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSZh5Jqojth/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну, в 25 лет-то пора бы уже и дикпик в Instagram получить!»

— Что делаете в телефоне обычно?

— Смотрю Netflix, YouTube. Могу поиграть во что-нибудь — шарики кидать, блоки переставлять. Было позорное время в моей жизни, когда я скачала приложение, в котором нужно было истории писать. И не просто любовные, например, а про вампиров, ангелов и демонов… Никому об этом не говорила. Потом поняла, что это слишком много времени занимает, и бросила. TikTok когда-то смотрела, но давно уже не открываю. Бесконечная лента, я ничего полезного не получаю там и, как старушечка, не всегда понимаю тренды. В Instagram захожу, просматриваю быстро и выхожу. Только переписываюсь много, потому что близкие люди все на отдалении обычно.

— Как часто вам пишут в Direct в Instagram и что пишут?

— Очень много сообщений от родителей и детей, спрашивают совета по спорту. Меня еще очень трогает, когда пишут: «Я вас увидела, решила так же дочку назвать». Думаю: «Боже мой, неужели я уже дошла до того, что кому-то настолько понравились мое имя и путь?» Это одна сторона. Ну и есть другая, конечно… Я в Instagram не раскрываю деталей личной жизни, поэтому много подкатов — как банальных, так и оригинальных.

— Оригинальные — это какие?

— Как-то было от лица котика: «Мне так тяжело писать лапками, но хочу восхититься…» Ну я потом спросила, оказалось, что для мужчин это не оригинально вовсе. Я так смеюсь всегда над такими сообщениями! Редко отвечаю и на котика не ответила. Просто это поднимает настроение: не потому, что на тебя обратили внимание, а просто необычное что-то решили написать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPVvCvdA7IE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPVvCvdA7IE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPVvCvdA7IE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А дикпики?

— Было, два. Я картинки всегда со страхом открываю. Тут увидела, думаю: «Ну, в 25 лет-то пора бы уже получить!» (Смеется.).

— Критики в соцсетях получаете много?

— После вручения ордена президентом был шквал сообщений. Я ничего не выставила, но мне стали комментировать предыдущие посты. Боже мой, сколько там всего было! Оскорбления, мат. Ну с этим я справляюсь легко — блокирую. Во-первых, меня читают дети. Во-вторых, я не люблю негатив, стараюсь от него избавляться. Кто-то говорит: «Это нечестно, человек написал свое мнение». Да это иногда не мнение, а просто обзывательства. И после моей речи на награждении, очень искренней, тоже было много всего.

— Вы говорите о словах про Путина и Гагарина? (На приеме в Кремле Влада обратилась к Владимиру Путину со словами: «Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы — спорт для нашей страны».).

— Да. Все решили почему-то, что вправе меня за это критиковать. Я читала и смеялась, хотя понимала, что меня это немного грузит. А потом осознала: да я этих людей, хейтеров, даже не знаю. Может, у них в жизни какие-то проблемы, а они пытаются самоутвердиться.

— Вы как-то говорили, что за сидение в телефоне вам от тренеров никогда не попадало. А вообще в команде были такие случаи?

— Да мы и не сидим. В бассейн не возьмешь, в зале времени на это нет. Были обсуждения какие-то по поводу фотографий — если в купальнике с пляжа что-то выставила. Но так чтобы попадало прямо — нет. Нашему главному блогеру, Алле Шишкиной, прилетало. Даже не всегда за дело — тренеры просто перестраховались, чтобы та или иная публикация не вызвала у людей неправильной реакции.

«Не вижу в наших купальниках эротики»

— Как раз Алла в интервью мне говорила, что в синхронном плавании есть рефери, которые оценивают закрытость купальников. Как это происходит?

— Нельзя, чтобы были рукава, при этом определенный процент тела должен быть закрыт. Понятное дело, что если ты выйдешь в сетке, и будут просто три блямбы, прикрывающие отдельные места, никто тебя не пустит. Самый откровенный купальник у нас был в Рио в технической программе «Ритмы города», мы его обожаем. В этой откровенности мы не видим ничего плохого. Люди же ходят в бикини по пляжу, и никто их за это не журит. Для нас в купальнике самое важное, чтобы он был легким, поэтому ткани и мало. Ну и без сетки нельзя — красиво не сошьешь.

— При этом люди, не знакомые со спецификой вашего вида спорта, могут считать, что такие купальники нужны для привлечения мужского внимания. Вырез на бедрах высокий, скажем…

— Это чтобы ноги казались длиннее. Вообще же мы купальники всегда опробуем на тренировках: чтобы ничего нигде не вылезало и не сползало.

— На соревнованиях такое случалось?

— Чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники, рвали их, цеплялись друг за друга… Лямки сползали, волосы за крючок цеплялись. Но смущения никакого нет. Не вижу в наших купальниках никакой эротики. Я с детства к этому всему привыкла, для меня это нормально. Я, например, не буду и в женской душевой прикрываться — мы в бассейне как дома. Бритье ног — вообще отдельная тема. Те, кто бреет, делают это за определенное время, потому что без волос теряется чувство высоты. Это может испортить техническую программу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVR10ciF7Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVR10ciF7Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVR10ciF7Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Прикрываться в женской душевой не будете, а откровенная съемка с вашим участием возможна?

— Я снималась в кружевном белье, но никуда фото эти не выставляла. Может, когда со спортом закончу, выставлю. Знаю, что многие спортсменки снимались в Maxim, и выглядело это сдержанно и прилично, но я представляю, сколько нужно выслушать негатива после этого…

— То есть это не самоцензура?

— Нет, если бы не общественное мнение, выложила бы. Я вообще ценитель женского тела. Не потому что мне девушки нравятся, а потому что это действительно очень красиво. Я понимаю, почему художникам с этим хочется работать, почему о красоте женщины столько фильмов снято, музыки написано. Когда на меня нападают, что я в купальнике спиной повернулась, хочется ответить: «Ну и что?» Все, кто ко мне пытается подкатывать, знают, что я говорю сразу: «До свиданья, мужчины». Мне 26 лет, и если есть что показать, надо показывать. А то потом буду жалеть и думать: что я тогда стеснялась? Надо показывать, а потом удивлять, что за этим стоит и некая внутренняя глубина.

— «До свиданья, мужчины» — это потому, что не ищете партнера?

— Нет, просто я в отношениях. Не хочу это демонстрировать. Придет время, открою.

«Снимите в России сериал про русалок!»

— Я читала о совершенно безумном количестве ваших увлечений. Танцы, пилотирование, серфинг… Что упускаю?

— С танцами так было: начала заниматься мама, и я стала пробовать. Карибские и аргентинское танго. Я как-то говорила, что приняла бы участие в «Танцах со звездами» — да, это ведь возможность за короткое время многому научиться.

В пилотировании нашлись знакомые, которые дали попробовать. Дальше я в Америке продолжила обучаться, у меня появилась пилотная книжка, а в телефоне есть приложение, чтобы теорию учить. Плюс это все на английском, параллельно его учу. Мне повезло, довелось сесть в самолет Extra, сделать и петлю, и бочку, и петлю Нестерова. Меня инструктор предупредил: «Если будет плохо, говори». Ну я почувствовала, как обзор сужается, но решила молчать, иначе пришлось бы сразу сесть, а я хотела еще полетать! Еще серфинг. Первый раз встала на доску сразу после Игр, прямо в Рио. Теперь, если есть волны и доска, могу спокойно туда бежать. Конечно, не в трубу, но хоть как-то съехать могу. Это такие эмоции!

А в год, который я пропускала из-за травмы, пошла в модельную школу. Синди Кроуфорд не стала, но позировать, краситься, подбирать одежду, дефилировать меня научили. Актерское мастерство там тоже нравилось. Я бы вообще всю жизнь училась. Обожаю произведение Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Там герою отец сказал: «Буду тебе платить, пока ты будешь учиться в университете». И вот ему 80 лет, а он все учится. Отец умер, а он все получает. Я бы так тоже смогла.

— Вы упомянули актерское мастерство, а я хотела спросить про ваш опыт в кадре. Клип на песню «Океан» Мари Краймбрери. Можете рассказать, как это было?

— Мы с Мариной познакомились за три года до этого. Она для меня в первую очередь друг, а потом уже певица, чье творчество мне нравятся. В сложной ситуации, когда я попала в аварию, это был единственный человек, который приехал ко мне, привез лед, мази, шарики, игрушки. Мы тогда были знакомы через знакомого. Человек себя проявил с такой стороны, и я подумала: «Вот это да!» Стали дружить, общаться. Она, кстати, первая после тренера и мамы, кто поздравил меня с победой на Олимпиаде.

А с клипом так было. Она предложила, я согласилась, под мои выходные подстроились. Это был очень интересный опыт. Необычные условия, нестандартный бассейн, вода не подогревается, суперхлорированная, плавать нужно было без очков. Включили музыку, и я импровизировала.

— С кем-то еще из представителей шоу-бизнеса вы знакомы?

— Ну, с сестрой Маши Шурочкиной Нюшей. У меня много знакомств и в актерской сфере, но фамилии не хочу называть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRWib0YAMVy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRWib0YAMVy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRWib0YAMVy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Хорошо, а с кем хотелось бы познакомиться?

— Джастин Тимберлейк, Ариана Гранде, Шакира. Из наших — Владимир Познер, Юрий Дудь, блогер Таня Старикова. Мы с ней немного переписывались, но мне бы хотелось ближе пообщаться. С Иваном Ургантом бы чуть ближе, чем просто у него на программе. Еще Юлия Пересильд. Вот с ней хотелось бы просто сесть в кафе и послушать о полете в космос. Да и вообще со всеми космонавтами я бы поговорила. Мне эта тема с детства близка, я все читаю, все смотрю.

— И еще один вопрос про кино. В каких ролях из уже существующих вам интересно было бы сняться?

— В любом спортивном фильме. Это же очень вдохновляет детей приходить в секции. Хотелось бы на роль Юлии Пересильд — полететь в космос. Я же даже заявку подавала. Знаю, что много хейта в эту сторону — что режиссер и актриса заняли место настоящего космонавта (осенью 2021-го в космос должен был отправиться профессиональный космонавт Андрей Бабкин — прим. «Ленты.ру»). Но это уже случилось, это уже история. Не знаю, смогла бы я сделать лучше, чем Юлия, — наверное, нет, она все-таки актриса. Но я смогла бы лучше пройти испытания при подготовке, наверное. Еще мне очень нравится фильм «Серфер души». Акула откусила девушке руку, и она заново научилась всему, в том числе серфингу. И, конечно, я бы хотела в сериал про русалок!

— «Н2О: просто добавь воды»?

Да, обожала его в детстве! Пожалуйста, снимите про русалок сериал в России! Я буду русалкой и буду много плавать под водой! У нас же есть столько сказок, чтобы экранизировать! Да я готова даже, как у Пушкина, просто на дереве посидеть — пожалуйста! (Смеется.).

«Видишь цены на бензин, начинаешь задумываться»

— Какова судьба BMW, подаренного за олимпийское золото в этот раз?

— Из-за того что я уехала в Америку, не смогла поставить на учет. Пока машина стоит в сохранном месте.

— Сами будете ездить? Чередовать с тем, что подарили после Рио?

— Нет, две машины не оставлю. Думала маме отдать одну из них, но решили, что на предыдущую налог большой. Да и все-таки для Ростова лучше иметь хорошую машину, но не такую, чтобы на нее засматривались. Старую продадим, маме на эти деньги купим новую.

— В представлении некоторых людей олимпийский чемпион значит долларовый миллионер. Сталкиваетесь с негативом?

— Постоянно. Есть те, кто не понимает, за что нам платят, дарят подарки. Я уважаю все виды спорта, просто есть в нашей стране спортсмены, которые тренируются меньше нас, а получают в разы больше.

— Футболисты.

— Некоторые думают, что все спортсмены такие. Мало кто знает, что мы по десять часов в день отмерзаем в воде, в зале занимаемся параллельно, друзей и семьи месяцами не видим. У нас нет спонсоров, на нас не сваливаются какие-то суперденьги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTvor3GM8wl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTvor3GM8wl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTvor3GM8wl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vlada Chigireva (@chigirevavlada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть зарплата от федерации, которая зависит от результата, ведь так? Что на нее можно себе позволить?

— Ну, на нее спокойно можно жить, если сидеть на базе, а тебя параллельно будут кормить и одевать. А когда вне спорта сталкиваешься с реальностью, видишь цены на тот же бензин, начинаешь задумываться. Ты сидел в своем бассейне годами, а тут тебя выпустили в океан. А как здесь кормиться? Там-то сухофрукты на бортик выносили. Включается режим выживания, нужно искать себя. Нет такого, что мы заработали на целую жизнь вперед и можем комфортно себя чувствовать.

— Ваша самая дорогая покупка?

— Как правило, все самое дорогое — маме. Машина, например. Из Америки привезла ей бирюзовый ключик и браслет Tiffany. Обожаю этот бренд, хотя вообще-то к брендам очень спокойно отношусь, не гонюсь за сумками или еще чем-то. Главное, чтобы вещь была хорошая.

— А покупка мечты?

— Дом у моря с панорамными окнами и квартира с видом на Москву. Еще раньше очень хотела Tesla. Но для России такая машина не подходит. В Америке везде есть точки зарядки, а у нас не найдешь. Представляю, как в минус 30 тут можно встать. И что с этой батарейкой делать? Или зальет если — никак не спасти ведь. Я обожаю водить, жду, когда в России будут все условия для этого. Чтобы повсюду были заправки с сервисом и питанием, чтобы не бояться, что можно встать где-то и никто не придет на помощь. В Америке я ехала — через каждую милю съезд. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия не была сконцентрирована лишь в нескольких городах. Мечтаю путешествовать на машине по всей стране.

— Ну и вопрос, без которого интервью с синхронисткой просто нельзя представить. Сколько можете не дышать под водой?

— Четыре или четыре с половиной минуты. Каждая синхронистка это может выдержать, если она в форме. Увеличивать время можно до бесконечности, просто не было никогда желания сидеть без дыхания. До рекорда Гиннесса нужно 20 минут прибавить, но я лучше потанцую или серфингом займусь!