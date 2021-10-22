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22 октября, источник: Lenta.Ru

Российская синхронистка рассказала о порванных во время выступлений купальниках

Российская синхронистка Влада Чигирева вспомнила неловкие моменты, которые случались в воде во время выступлений. Она описала их в интервью «Ленте.ру».

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«Чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники, рвали их, цеплялись друг за друга… Лямки сползали, волосы за крючок цеплялись», — рассказала спортсменка. Она добавила, что купальники всегда проходят проверку на тренировках. «Чтобы ничего нигде не вылезало и не сползало», — добавила она.

Чигирева — олимпийская чемпионка Рио и Токио в составе группы. Кроме того, на ее счету 11 побед на чемпионате мира и четыре — на чемпионате Европы.

В мае 2020 года другая российская синхронистка Алла Шишкина рассказала о выступлении без купальника. По ее словам, это произошло в 10-летнем возрасте. Мама забыла положить предмет экипировки в рюкзак спортсменки, которая приехала на отбор в спортивную школу. Шишкиной пришлось плавать в трусах, но никто из тренеров не обратил на это внимание, так как 20 лет назад «ко всему относились проще».

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