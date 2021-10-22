Российская синхронистка рассказала о порванных во время выступлений купальниках

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«Чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники, рвали их, цеплялись друг за друга… Лямки сползали, волосы за крючок цеплялись», — рассказала спортсменка. Она добавила, что купальники всегда проходят проверку на тренировках. «Чтобы ничего нигде не вылезало и не сползало», — добавила она.

Чигирева — олимпийская чемпионка Рио и Токио в составе группы. Кроме того, на ее счету 11 побед на чемпионате мира и четыре — на чемпионате Европы.