Олимпийская чемпионка рассказала о неопубликованных откровенных фото

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«Я снималась в кружевном белье, но никуда фото эти не выставляла. Может, когда со спортом закончу, выставлю. Знаю, что многие спортсменки снимались в Maxim, и выглядело это сдержанно и прилично, но я представляю, сколько нужно выслушать негатива после этого…» — рассказала спортсменка.

Олимпийская чемпионка пояснила, что это не вопрос самоцензуры. «Нет, если бы не общественное мнение, выложила бы. Я вообще ценитель женского тела. Не потому что мне девушки нравятся, а потому что это действительно очень красиво. Я понимаю, почему художникам с этим хочется работать, почему о красоте женщины столько фильмов снято, музыки написано. Когда на меня нападают, что я в купальнике спиной повернулась, хочется ответить: ну и что?» — добавила Чигирева.

Кроме того, синхронистка объяснила откровенность купальников для выступлений. «Для нас в купальнике самое важное, чтобы он был легким, поэтому ткани и мало. Ну и без сетки нельзя — красиво не сошьешь», — заявила спортсменка.