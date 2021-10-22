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18:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка рассказала о неопубликованных откровенных фото

Российская синхронистка Влада Чигирева в интервью «Ленте.ру» объяснила отказ публиковать в сети откровенные фотографии.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Я снималась в кружевном белье, но никуда фото эти не выставляла. Может, когда со спортом закончу, выставлю. Знаю, что многие спортсменки снимались в Maxim, и выглядело это сдержанно и прилично, но я представляю, сколько нужно выслушать негатива после этого…» — рассказала спортсменка.

Олимпийская чемпионка пояснила, что это не вопрос самоцензуры. «Нет, если бы не общественное мнение, выложила бы. Я вообще ценитель женского тела. Не потому что мне девушки нравятся, а потому что это действительно очень красиво. Я понимаю, почему художникам с этим хочется работать, почему о красоте женщины столько фильмов снято, музыки написано. Когда на меня нападают, что я в купальнике спиной повернулась, хочется ответить: ну и что?» — добавила Чигирева.

Кроме того, синхронистка объяснила откровенность купальников для выступлений. «Для нас в купальнике самое важное, чтобы он был легким, поэтому ткани и мало. Ну и без сетки нельзя — красиво не сошьешь», — заявила спортсменка.

Чигирева — победительница Олимпийских игр 2016 и 2020 года. Она выступает в составе группы. Также на ее счету 11 золотых наград чемпионата мира и четыре — чемпионата Европы.

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