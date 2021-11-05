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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Татьяна Данченко: Как старший тренер сборной получаю 70 тысяч рублей в месяц"

Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала о своей зарплате.

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Источник: РИА "Новости"

— С одной стороны, я полностью отдаюсь работе. С другой — стараюсь на ней не зацикливаться, не забываю про любимые хобби, благодаря которым обрела кучу новых друзей.

— Вы о парусной регате?

— Регата, практическая стрельба, рыбалка, походы за грибами… Это плюс поддержка близких и не дает сложить крылья, забить на все. Поставить во главу угла не спортивные достижения, а коммерческий интерес. Я ведь могла бы монетизировать свое имя, спокойно ездить по разным странам с консультациями и мастер-классами. Получала бы приличные деньги. Несопоставимые с тем, что платят в Министерстве спорта.

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— Какой же у вас оклад?

— 70 тысяч рублей. Оформлена там на полставки.

— Ну и ну.

— Да потому что полная ставка — 130 тысяч в месяц. Для кого-то — огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по 10 часов и стабильно приносит стране золотые медали. Спасибо генеральному директору «Юности Москвы» Владимиру Прохорову и попечительскому совету федерации за то, что поддерживают нас материально. Это позволяет зарабатывать больше, чем набегало бы в сборной. Мне просто невыгодно туда уходить.

— Логично.

— Оформить по совместительству полную ставку невозможно — противоречит закону Российской Федерации. А индивидуальные контракты у нас не предусмотрены. Вот и получаю как старший тренер сборной 70 тысяч.

— Когда-то вы рассказывали, что вас в Китай звали, обещали золотые горы.

— Было. Последний раз приглашали года четыре назад. Потом перестали. Наверное, потеряли надежду. Поняли — все равно откажусь.

— Почему?

— Не хочу тратить на это время, отрывать его от своих спортсменок. Я же их с детства растила. И Свету Ромашину, и Варю Субботину. И Свету Колесниченко уже считаю своей, восемь лет у меня тренируется. Жалко их бросать. Хотя все эти годы жила в режиме нон-стоп. Рано утром мчалась на «Озеро Круглое», базу сборной, с 08.30 до 14.30 тренировала дуэт. Затем перебиралась на Варшавку, в бассейн «Труд», где меня ждали Варя, Таня Гайдай, Майя Дорошко и другие синхронистки младшего юниорского возраста.

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