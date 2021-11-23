Российская синхронистка рассказала о зависимости от лайков в соцсетях

По словам спортсменки, раньше она испытывала зависимость от лайков. «Я внимательно следила, сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет. Вообще интерес к соцсетям уходит. Может, повзрослела?», — добавила Субботина.