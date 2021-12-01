Российская синхронистка-чемпионка завершила карьеру ради работы в Кремле
Трехкратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира в синхронном плавании Александра Пацкевич завершила спортивную карьеру. Об этом спортсменка заявила «Матч ТВ».
Трехкратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира в синхронном плавании Александра Пацкевич завершила спортивную карьеру. Об этом спортсменка заявила «Матч ТВ».
«Моя карьера спортсменки завершена. [В Токио] была моя крайняя Олимпиада. Выстраданная, долгожданная. На этом стоит поставить красивую точку. Нужно вовремя остановиться», — заявила 33-летняя Пацкевич.
Пацкевич отметила, что тренерская карьера ее никогда не интересовала, но было бы интересно проявить себя в качестве постановщика. «Проявить свои возможности в качестве постановщика мне было бы интересно, потому что всегда чувствовала себя режиссером и поступила во ВГИК на кинорежиссера. Это все мне так созвучно! Это то, чем мне интересно было бы заниматься», — сказала синхронистка.
По словам Пацкевич, после Нового года она возвращается к работе в администрации президента. В августе синхронистка рассказала, что работает в управлении по общественным проектам. «Я хотела работать с молодежью и заниматься этим направлением. Рада, что имею отношение к этому управлению», — сказала Пацкевич.
Пацкевич выиграла золото на Олимпиадах 2012, 2016 и 2020 годов в соревнованиях групп, 13 раз побеждала на чемпионатах мира и четыре раза — на чемпионатах Европы.