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2 января, источник: Sport24

«Паренек сорвал джекпот!» Одна из самых красивых спортсменок России встречается с игроком «Спартака»

Четырехкратная чемпионка мира в синхронном плавании Варвара Субботина, по праву считающаяся одной из самых красивых спортсменок России, впервые выложила совместное фото с хоккеистом «Спартака» Александром Никишиным.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Субботина в последнее время часто посещала матчи «Спартака» и выкладывала сторис в спартаковской атрибутике, но отношения с Никишиным не афишировала.

В субботу, 1 января 2022 года, Варвара опубликовала в инстаграме совместное с хоккеистом фото. Отметим, что им обоим по 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С Новым годом!», — написала синхронистка в подписи к праздничному снимку.

Подписчики Субботиной оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:

esinafen: Ух ты! Здорово! С Новым годом!

vladislavry: Паренек сорвал джекпот!

julia.poga: Ну красота.

abdulreda11: Красивая пара)).

merzlikinalexandr: Наконец-то!

bez_complexov: Варечка, дух захватывает ❤️ С 22!

guberniev_dmitry: ❤️

 «Паренек сорвал джекпот!» Одна из самых красивых спортсменок России встречается с игроком «Спартака»
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