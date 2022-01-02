«Паренек сорвал джекпот!» Одна из самых красивых спортсменок России встречается с игроком «Спартака»

Субботина в последнее время часто посещала матчи «Спартака» и выкладывала сторис в спартаковской атрибутике, но отношения с Никишиным не афишировала.
В субботу, 1 января 2022 года, Варвара опубликовала в инстаграме совместное с хоккеистом фото. Отметим, что им обоим по 20 лет.
«С Новым годом!», — написала синхронистка в подписи к праздничному снимку.
Подписчики Субботиной оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:
esinafen: Ух ты! Здорово! С Новым годом!
vladislavry: Паренек сорвал джекпот!
abdulreda11: Красивая пара)).
merzlikinalexandr: Наконец-то!
bez_complexov: Варечка, дух захватывает ❤️ С 22!