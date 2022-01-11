Платье за 1,5 млн рублей. Русская чемпионка, обратившаяся к Путину с неожиданной просьбой, показала, о чем мечтает

Отвечая на вопрос о своем любимое платье, Чигирева выложила видео, на котором она красиво двигается в блестящем наряде.
«К Новому году, как сорока, начинаю любить все блестящее», — написала 27-летняя спортсменка.
Сразу после этого Чигирева выложила фотографию известной русской супермодели Ирины Шейк в платье от Versace. Влада призналась, что по-настоящему мечтает именно о таком, стоимость которого составляет 1 480 000 рублей.
«Но не могу даже представить, что за платье можно отдать столько денег», — добавила синхронистка.
Напомним, что в сентябре прошлого года Чигирева во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Екатерининском зале Кремля, где состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Олимпиады в Токио, обратилась к главе государства с неожиданной просьбой.
«Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи. Не сочтите за наглость, но я бы хотела, с вашего позволения, чтобы вы подписали мне книгу о великом Гагарине», — сказала тогда Чигирева президенту России.
Президент улыбнулся в ответ на такую просьбу, попросил положить книгу на стол и пообещал, что подпишет ее по окончании церемонии награждения.