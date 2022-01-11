Платье за 1,5 млн рублей. Русская чемпионка, обратившаяся к Путину с неожиданной просьбой, показала, о чем мечтает

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Отвечая на вопрос о своем любимое платье, Чигирева выложила видео, на котором она красиво двигается в блестящем наряде.

«К Новому году, как сорока, начинаю любить все блестящее», — написала 27-летняя спортсменка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kThDni_AEC8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после этого Чигирева выложила фотографию известной русской супермодели Ирины Шейк в платье от Versace. Влада призналась, что по-настоящему мечтает именно о таком, стоимость которого составляет 1 480 000 рублей.

«Но не могу даже представить, что за платье можно отдать столько денег», — добавила синхронистка.

Напомним, что в сентябре прошлого года Чигирева во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Екатерининском зале Кремля, где состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Олимпиады в Токио, обратилась к главе государства с неожиданной просьбой.

«Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи. Не сочтите за наглость, но я бы хотела, с вашего позволения, чтобы вы подписали мне книгу о великом Гагарине», — сказала тогда Чигирева президенту России.