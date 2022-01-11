Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
Аризона
22
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Анахайм
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Даллас
71
Хоккей. КХЛ
13:00
Трактор
Торпедо
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Динамо М
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
Футбол. Зарубежный
14.01
Ницца
Нант
21
Футбол. Зарубежный
14.01
Брайтон
Кристал Пэлас
11
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д
Фрайбург
51
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
11 января, источник: Sport24

Платье за 1,5 млн рублей. Русская чемпионка, обратившаяся к Путину с неожиданной просьбой, показала, о чем мечтает

Русская синхронистка Влада Чигирева, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, показала своим подписчикам в инстаграме платье, о котором она мечтает, стоимостью около 1,5 млн рублей.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Отвечая на вопрос о своем любимое платье, Чигирева выложила видео, на котором она красиво двигается в блестящем наряде.

«К Новому году, как сорока, начинаю любить все блестящее», — написала 27-летняя спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после этого Чигирева выложила фотографию известной русской супермодели Ирины Шейк в платье от Versace. Влада призналась, что по-настоящему мечтает именно о таком, стоимость которого составляет 1 480 000 рублей.

«Но не могу даже представить, что за платье можно отдать столько денег», — добавила синхронистка.

Напомним, что в сентябре прошлого года Чигирева во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Екатерининском зале Кремля, где состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Олимпиады в Токио, обратилась к главе государства с неожиданной просьбой.

«Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи. Не сочтите за наглость, но я бы хотела, с вашего позволения, чтобы вы подписали мне книгу о великом Гагарине», — сказала тогда Чигирева президенту России.

Президент улыбнулся в ответ на такую просьбу, попросил положить книгу на стол и пообещал, что подпишет ее по окончании церемонии награждения.

 Ксения Бородина публично раскритиковала девушку, забеременевшую от женатого мужчины
«Наверное, у меня никогда не будет мужа. Он просто не выдержит». Русская модель, на которую запал Тимати
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь