Российская синхронистка ответила на вопрос об увеличении груди

Один из пользователей поинтересовался, зачем спортсменка увеличила грудь. «Откуда же у вас такая информация? Устала говорить, что ничего с собой никогда не делала! Но если вам нравится думать, что я вся переделанная, то это ваше дело», — написала Субботина. Она также назвала этот вопрос самым любимым.