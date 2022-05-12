В России впервые в истории пройдет турнир по синхронному плаванию среди мужчин

Организатором соревнований вступает «Школа-студия Ганы Максимовой» при поддержке Федерации синхронного плавания России. В 2021 году соревнования включали в себя только старты синхронистов в категории Masters. В этом году на турнире выступят профессиональные мужчины-синхронисты как соло, так и в микст-дуэтах.

В состав жюри войдут не только судьи синхронного плавания, но и представители художественных видов спорта и известные люди из мира искусств. В частности, Павел Брюн, работавший в «Цирке дю Солей» художественным руководителем и победитель фестиваля «Цирк завтрашнего дня» в Париже Александр Кулаков, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера микст-дуэта сборной России Гану Максимову.