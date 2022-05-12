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14:26 (мск), источник: Sport24

В России впервые в истории пройдет турнир по синхронному плаванию среди мужчин

В Красногорске (Московская область) 14 мая состоится первый в истории России турнир для профессиональных синхронистов и спортсменов категории Masters.

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Источник: РИА "Новости"

Организатором соревнований вступает «Школа-студия Ганы Максимовой» при поддержке Федерации синхронного плавания России. В 2021 году соревнования включали в себя только старты синхронистов в категории Masters. В этом году на турнире выступят профессиональные мужчины-синхронисты как соло, так и в микст-дуэтах.

В состав жюри войдут не только судьи синхронного плавания, но и представители художественных видов спорта и известные люди из мира искусств. В частности, Павел Брюн, работавший в «Цирке дю Солей» художественным руководителем и победитель фестиваля «Цирк завтрашнего дня» в Париже Александр Кулаков, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера микст-дуэта сборной России Гану Максимову.

Средства, собранные от онлайн-трансляции турнира, пойдут на помощь в лечении онкологического заболевания тренеру по синхронному плаванию, в прошлом спортсменки сборной Грузии Ольге Дьяковой.

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