Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
13Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
10:22 (мск), источник: ТАСС

Американская синхронистка Альварес потеряла сознание в бассейне после выступления

Тренер прыгнула в воду и спасла спортсменку.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

ТАСС, 23 июня. Американка Анита Альварес потеряла сознание в бассейне после исполнения технической программы в финальных соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

Альварес опустилась на дно бассейна и не дышала. Тренер спортсменки Андреа Фуэнтес прыгнула в воду и спасла свою подопечную.

«Это было очень страшно. Мне пришлось самой прыгнуть, потому что спасатели этого не сделали. Я испугалась, потому что увидела, что она не дышит, но сейчас она чувствует себя очень хорошо», — сказала Фуэнтес.

Альварес доставили на носилках в медицинский центр. Позже сборная США по плаванию сообщила, что у синхронистки все хорошо.

Фуэнтес сообщила, что ее подопечная потеряла сознание из-за усилий, затраченных во время выступления. «У нее была только вода в легких, как только она снова начала дышать, все было в порядке. По ощущениям прошел целый час, я сказала, что что-то не так, я кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не поняли, что я говорю. Она не дышала, я плыла так быстро, как только могла, как будто это был финал Олимпиады», — рассказала Фуэнтес.

Альварес заняла последнее, шестое место в финале, набрав 86,2807 балла. Победу одержала японская сихнронистка Юкико Инуи (92,8662). По словам Фуэнтес, ее подопечная планирует отдохнуть в четверг и надеется принять участие в пятничных командных соревнованиях после дополнительных медицинских осмотров. Также сообщается, что спортсменка уже теряла сознание во время олимпийской квалификации в Барселоне в прошлом году.

 Почему "Пари Нижний Новгород" расстался с Александром Кержаковым
Кубок Стэнли в этом году не привезут ни в Россию, ни в Белоруссию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь