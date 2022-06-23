Американская синхронистка Альварес потеряла сознание в бассейне после выступления

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ТАСС, 23 июня. Американка Анита Альварес потеряла сознание в бассейне после исполнения технической программы в финальных соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

Альварес опустилась на дно бассейна и не дышала. Тренер спортсменки Андреа Фуэнтес прыгнула в воду и спасла свою подопечную.

«Это было очень страшно. Мне пришлось самой прыгнуть, потому что спасатели этого не сделали. Я испугалась, потому что увидела, что она не дышит, но сейчас она чувствует себя очень хорошо», — сказала Фуэнтес.

Альварес доставили на носилках в медицинский центр. Позже сборная США по плаванию сообщила, что у синхронистки все хорошо.

Фуэнтес сообщила, что ее подопечная потеряла сознание из-за усилий, затраченных во время выступления. «У нее была только вода в легких, как только она снова начала дышать, все было в порядке. По ощущениям прошел целый час, я сказала, что что-то не так, я кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не поняли, что я говорю. Она не дышала, я плыла так быстро, как только могла, как будто это был финал Олимпиады», — рассказала Фуэнтес.