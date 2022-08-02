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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Синхронистки Субботина и Колесниченко победили на «Играх дружбы»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу среди дуэтов на международных соревнованиях «Игры дружбы» в Казани.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дуэт Субботина/Колесниченко набрал 98,7000 балла. Второе место у белорусского дуэта Василина Хондошко/Дарья Кулагина (95,1000), третьими стали сербки София Джипкович и Елена Контич (85,2333).

В произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов победили россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова, набравшие 98,4667 балла. Вторыми стали Артур Коршунов и Александра Лямасова (88,3667).

«Игры дружбы» в Казани завершатся во вторник.

В марте Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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