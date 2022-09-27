Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова покинула Россию

«У “Матч ТВ” есть скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что она не планирует возвращаться назад», — написал в своем Telegram-канале заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила «РИА Новости», что узнала об отъезде Давыдовой в понедельник, 26 сентября. «Я только вчера об этом узнала, — сказала Покровская. — Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать».

Давыдова завоевывала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 гг. Также она 13 раз побеждала на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы. Она была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. Ей присвоены звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера России.