«Это неожиданность». Великая российская чемпионка навсегда уехала из страны

Величие и победы Давыдовой

Анастасия Давыдова — великая российская чемпионка и одна из лучших спортсменок за всю историю нашего спорта. Она начинала в художественной гимнастике, но по совету матери перешла в синхронное плавание, где и добилась больших успехов. Анастасия успела выступить на трех Олимпиадах и завоевала там пять золотых медалей, став после Игр-2012 в Лондоне единственной пятикратной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Причем все свои награды Давыдова выиграла в паре с Анастасией Ермаковой.

В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала ее лучшей синхронисткой десятилетий, а в 2017 году Анастасию включили в Зал славы мирового плавания в США. Ее награждали Орденом Почета, Орденом Дружбы и Орденом «За заслуги перед отечеством». Список ее наград и побед можно продолжать до бесконечности. Все хорошо у Давыдовой было и после завершения спортивной карьеры.

С 2014 года она занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР), входит в президиум Федерации синхронного плавания России, а также является основателем и руководителем «Олимпийского центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой».

Неожиданный отъезд из страны

Информация о том, что Давыдова покидает Россию и не собирается возвращаться, стала неожиданной даже для главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской, которая и воспитала спортсменку.

«Я только вчера об этом узнала. Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — сказала Покровская в беседе с РИА Новости Спорт.

Пока не очень ясно, что будет с центром подготовки синхронного плавания Давыдовой, кто займет ее место в роли генерального секретаря ОКР. Да и вообще вопросов больше, чем ответов. В самом ОКР сообщили, что пока не располагают достоверной информацией об отъезде Давыдовой или кого-то из членов ее семьи.

«Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало», — дополнили в организации.