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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Это неожиданность». Великая российская чемпионка навсегда уехала из страны

Легенда российского спорта Анастасия Давыдова решила разорвать связи со страной. Это стало неожиданностью даже для ее бывшего тренера Татьяны Покровской. О ее грандиозном пути и неожиданном отъезде — в материале РИА Новости Спорт.

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Источник: РИА "Новости"

Величие и победы Давыдовой

Анастасия Давыдова — великая российская чемпионка и одна из лучших спортсменок за всю историю нашего спорта. Она начинала в художественной гимнастике, но по совету матери перешла в синхронное плавание, где и добилась больших успехов. Анастасия успела выступить на трех Олимпиадах и завоевала там пять золотых медалей, став после Игр-2012 в Лондоне единственной пятикратной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Причем все свои награды Давыдова выиграла в паре с Анастасией Ермаковой.

В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала ее лучшей синхронисткой десятилетий, а в 2017 году Анастасию включили в Зал славы мирового плавания в США. Ее награждали Орденом Почета, Орденом Дружбы и Орденом «За заслуги перед отечеством». Список ее наград и побед можно продолжать до бесконечности. Все хорошо у Давыдовой было и после завершения спортивной карьеры.

С 2014 года она занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР), входит в президиум Федерации синхронного плавания России, а также является основателем и руководителем «Олимпийского центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой».

Неожиданный отъезд из страны

Информация о том, что Давыдова покидает Россию и не собирается возвращаться, стала неожиданной даже для главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской, которая и воспитала спортсменку.

«Я только вчера об этом узнала. Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — сказала Покровская в беседе с РИА Новости Спорт.

Пока не очень ясно, что будет с центром подготовки синхронного плавания Давыдовой, кто займет ее место в роли генерального секретаря ОКР. Да и вообще вопросов больше, чем ответов. В самом ОКР сообщили, что пока не располагают достоверной информацией об отъезде Давыдовой или кого-то из членов ее семьи.

Источник: РИА "Новости"

«Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало», — дополнили в организации.

От самой Анастасии пока никаких комментариев не было и едва ли стоит их ждать в ближайшее время. Поэтому нет никакого смысла гадать о причинах подобного решения. Вероятно, они были серьезными, ведь в России у нее осталась работа и целый ряд проектов, в том числе свой собственный центр подготовки спортсменов.

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