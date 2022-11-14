Олимпийская чемпионка из России уехала тренировать в США. Это повод для возмущения?

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, спортивная жизнь идет своим чередом. Спортсмены меняют спортивное гражданство, тренеры уезжают работать с иностранными атлетами. Так было всегда, но сейчас эти поступки порой воспринимаются крайне болезненно.

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Токио Марина Голядкина уехала в США, чтобы помогать местным детям ставить программы. И этот поступок титулованной спортсменки напугал болельщиков, которые начали задавать Марине неприятные вопросы в соцсетях и обвинять в предательстве. Голядкина ответила на них и объяснила произошедшее.

Выступления за Украину, любовь к России и отъезд в США

Марина до 2015 года выступала за сборную Украины и даже завоевывала медали крупнейших турниров: в 2013-м она завоевала бронзу на чемпионате мира. А через шесть лет отправилась уже в составе российской команды на Олимпиаду в Токио, где стала олимпийской чемпионкой. Сейчас же оказалось, что спортсменка уехала в США тренировать детей в спортивном клубе La Mirada Aquabelles. Голядкина еще два месяца назад выкладывала фотографии из Сан-Франциско, а буквально вчера рассказала о своей работе с американскими синхронистками:

— Наш спорт перевернулся с ног на голову, и я в предвкушении новых программ, — написала олимпийская чемпионка в своих соцсетях. — Очень рада поработать с девочками и быть частью большой семьи в нашем виде спорта. Я понимаю, что изменения очень сложные как для тренеров, так и для спортсменов, но это двигает наш спорт на новый уровень. Спасибо за доверие в постановках программ.

Голядкина также решила отвечать на вопросы подписчиков, в том числе и на тему ее поездки в США. Один из фанатов поинтересовался, в чем все-таки цель путешествия. Марина ответила так же, как и в своем посте: «Тренирую детей, занимаюсь постановками программ».

Другой неравнодушный болельщик отметил, что Америка признана Россией недружественной страной, и спросил, почему тогда синхронистка тренирует там, а не в России. На что Голядкина резко ответила, что в США живет ее сестра, и добавила, что скоро вернется: «У меня сестра живет в Америке больше восьми лет — мне ее тоже недружественной считать? Я очень люблю свою страну и скоро вернусь. Не вижу ничего плохого в том, чтобы тренировать детей, с которыми сотрудничаю уже на протяжении пяти лет».

В комментариях Марины есть сразу несколько важных вещей. Во-первых, она все-таки собирается вернуться в нашу страну, а не собирается оставаться в США. Во-вторых, она действительно уже много лет сотрудничает с любительской командой по синхронному плаванию La Mirada Aquabelles. Наоборот — хорошо, что, несмотря на все разногласия в мире, Голядкину все еще считают ценным специалистом и готовы приглашать к сотрудничеству.

Анастасия Давыдова | Источник: Спорт-Экспресс

Скандал с Давыдовой и опыт Пасеки

Наверняка реакция на вполне обыденную работу российской спортсменки и американского клуба преувеличена из-за недавнего отъезда пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой. Экс-синхронистка занимала пост в национальной федерации, работала в Олимпийском комитете России и развивала собственную спортивную школу в Москве. Сотрудникам комплекса после отъезда Давыдовой пришло письмо о том, что Анастасия покинула Россию и возвращаться пока не планирует. Но Олимпийский центр продолжает функционировать в привычном режиме до сих пор. В этом легко было убедиться буквально в прошедшие выходные — здание центра Давыдовой находится прямо напротив арены ЦСКА, где проходил «Гран-при» по фигурному катанию. На вход в комплекс стояла огромная очередь из желающих попасть туда. Так что никакого простоя точно нет.

В октябре еще одна известная российская спортсменка приняла решение поехать за границу и тренировать в Китае. Речь о гимнастке Марии Пасеке, четырехкратном призере Олимпийских игр. Причины отъезда объяснила сама Пасека — она не собирается уезжать насовсем и менять гражданство, просто ее пригласили поработать с одной из зарубежных команд.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Я уже работала полгода в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, мне это понравилось. Но это немного не тот уровень, где бы я хотела работать. Получив опыт за границей, я смогу его передать здесь, и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле. Это мне нужно. Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю матушку Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот в этом плане», — пояснила Мария в комментарии «СЭ».

Сейчас любая новость о выезде за границу какого-нибудь спортсмена или специалиста может восприниматься в штыки. Но всех можно легко понять: в другое время практика обмена знаниями с зарубежными атлетами или тренерами — обыденное дело. В данный момент у всех нервы на пределе — и у руководителей федераций, и у специалистов, и у спортсменов, и даже у болельщиков. Но все-таки нужно спокойнее и детальнее подходить к каждому вопросу, а не бросаться обвинять. Голядкина, может быть, и немного резко, но объяснила, что просто уехала тренировать детей. Пасека тоже захотела получить новый опыт. Проблемы в этом никакой нет.