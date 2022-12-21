«Я очень устала от спорта» Известная олимпийская чемпионка о том, как начала новую жизнь и решила искать славу на YouTube

Среди героев ее выпусков, например, тренер Елена Вяльбе и фигуристка Алена Косторная; видео набирают сотни тысяч просмотров, хотя до глобальной популярности, конечно, еще далеко. «Лента.ру» поговорила с Аллой о главных радостях и сложностях в новой для нее работе, планах попробовать себя в остросоциальной журналистике и самом обидном отказе в интервью. Бывшая синхронистка объяснила также, почему никогда не уедет из России, рассказала о покорении Северного полюса и ответила на несколько неудобных вопросов о деньгах.

«Фантомных болей из-за спорта у меня нет»

«Лента.ру»: В последний раз мы общались с вами в апреле 2020 года. Карантин только начинался, а впереди были Игры в Токио. Тогда я брала интервью у спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки. А с кем я говорю сейчас? Как бы вы себя представили?

Алла Шишкина: Теперь я трехкратная олимпийская чемпионка, журналист и блогер.

— Насколько сложно было оставить прежнюю жизнь и начать новую?

— Морально я была готова к окончанию спортивной карьеры после Токио, поэтому это было достаточно легко. Проблема только в том, что за многие годы в спорте привыкаешь к определенному ритму жизни, к тому, что все идет по расписанию. А сейчас у меня все совершенно по-другому. Бывают очень загруженные дни, когда я с утра и до вечера что-то делаю, а бывают — свободные, и в такие моменты я думаю, чем же себя занять. В спорте такого не было. Там ты на месяц вперед знаешь, что тебя ждет.

— Очень часто успешные спортсмены жалуются на постолимпийскую депрессию. Когда человек так много сил вложил в спорт, что потом долго не может прийти в себя, найти себя. А как вы с этим справились?

— Мне кажется, я еще в процессе. Жить по-новому начала, но мозги еще не перестроились. Работаю над этим, в том числе и с психологом. Вообще считаю, что всем спортсменам, которые заканчивают этот путь, хорошо бы поработать со специалистом, чтобы этот переход был мягче.

А жесткой депрессии у меня нет, думаю, потому что я очень устала от спорта. Всего, чего можно, я добилась, поэтому какого-то сожаления или фантомных болей не чувствую.

— Сейчас спорт есть в вашей жизни? Фитнес, какие-то тренировки?

— Фитнес, но нерегулярный, потому что бывает такое, что съемка начинается в 9 утра, а заканчивается в 10 вечера. Делаю по утрам легкую разминку, но каждый день бегать или плавать — нет.

— Вы много лет активно ведете блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Как вам далось решение выйти за его пределы и начать осваиваться в YouTube?

— Я этого очень хотела. Во время пандемии стала пробовать себя в качестве интервьюера — приглашала людей на совместные прямые эфиры в своем блоге. Понимала, что мне нравится этот жанр. Думала: если не предложат свой проект на телевидении, буду двигаться через YouTube.

— Были какие-то предпосылки, что свой проект могут предложить?

— Нет, я просто верю, что могут быть разные обстоятельства. Меня могли заметить. Но никаких договоренностей не было.

— Сколько времени у вас занимает работа над YouTube-каналом?

— Это зависит от того, как быстро договоришься с героем. Бывает, что месяц звонишь и пишешь, а человек занят. Если договоренность и дата есть, то на подготовку трачу пять дней: читаю интервью, знакомлюсь с биографией. Монтаж занимает недели две или три, не меньше.

Я сама звоню и пишу спикерам. Это непросто, потому что многие не хотят давать большие, откровенные интервью и отказывают.

— Уже получили отказ, который вас сильно расстроил?

— Да, от Юлии Меньшовой. Я бы очень хотела сделать с ней интервью, потому что для меня она — это эталон интервьюера.

— А она объяснила, почему не хочет?

— Нет, практически никто не объясняет ничего. Но мне кажется, что это как-то неэтично — добиваться причины отказа.

— Когда вы оказались по эту сторону, поменяли отношение к журналистам? Очень многие, в том числе и известные спортсмены, относятся к профессии пренебрежительно, не все понимают, что задавать вопросы — это часть работы.

— У меня всегда было хорошее отношение к журналистам. Еще до того, как начала вести блог и канал, всегда отвечала на вопросы и соглашалась на интервью.

Даже когда была новичком в команде, любила пресс-конференции. Возможно, кого-то я этим раздражала. Но я понимала и понимаю, что общаться с журналистами — часть профессии спортсмена. Очень жаль, что этому не учат. Часто, наоборот, говорят не давать интервью, не фотографироваться. Будто бы это плохая примета. Возможно, молодое поколение, которое выросло в эпоху социальных сетей, будет более открытым.

— Мне кажется, это во многом и вопрос доверия. Как вы относитесь, например, к просьбе спикера не публиковать то, что он не хочет?

— В ходе разговора я всегда предупреждаю: если вам что-то не понравится или вы наговорите лишнего, мы это вырежем. Я не буду никого подставлять. Если я, например, делаю интервью с действующими спортсменами, я отдаю себе отчет в том, что у них впереди еще карьера, им работать с людьми, про которых они говорят. Я была в их шкуре и все понимаю.

Но не ожидала, что люди могут никак не реагировать на просьбу об интервью. Судишь всех по себе, кажется, что все такие же открытые, как и ты.

«Не обижаюсь, если пишут, что я некрасивая»

— Вообще, в журналистской среде к спортсменам, которые пытаются попасть в профессию, отношение противоречивое. Очень мало кому удается действительно научиться качественно работать, а не просто выезжать на заработанных в спорте популярности и связях.

— На протяжении спортивной карьеры я не раз слышала, что хорошо говорю. Много занималась собой, речью, училась работе перед камерой. Даже если сравнить первое и последнее видео «Без воды», можно увидеть прогресс. Наверное, спорт показал мне, что если у тебя что-то не получается с первого раза, с помощью тренировок можно стать лучше.

— Читала комментарии у вас на канале и не заметила откровенно негативных. А не было страха, что не зайдет?

— Был, естественно. В сети люди безжалостны, могут написать такое, что никогда не сказали бы в лицо. Например, под интервью с Еленой Санжаровской (консультант по правильному питанию и похудению, персональный тренер — прим. «Ленты.ру») были плохие комментарии, оскорбления, я их блокировала. А вот под интервью с Аленой Косторной, правда, много хороших. Обычно под видео, связанными с фигурным катанием, война между болельщиками. Но скажу честно, мы ничего не удаляли.

— А если говорить про комментарии в ваш адрес, что-то может действительно задеть?

— Только откровенные оскорбления меня и моей семьи. Остальное не удаляю. Например, не обижаюсь, если пишут «ведущая раздражает», «ведущая некрасивая», «плохо подготовилась», «как следователь, допрос устроила». Не может всегда все быть идеально.

«Говорила мужу, что нужно ехать в горячие точки, что это настоящая журналистика»

— Пока все ваши интервью так или иначе связаны со спортом. Планируете выходить из этой ниши?

— Конечно, планирую, но это сложно. Если со спортсменами не всегда получается договориться (хотя мне, казалось бы, должно быть легче), то до звезд шоу-бизнеса добраться и вовсе целая проблема.

— Назовите трех героев, с которыми хотелось бы записать выпуск.

— Глюкоза, Клава Кока, Елена Лядова. Про зарубежных я, если честно, не думала. Когда говоришь с человеком на одном языке, проще его раскрыть.

— Журналистика — это еще и освещение социально важных тем, расследования. Вы себя видите только в развлекательном пространстве?

— Не так давно я познакомилась с вдовой известного журналиста. Во многом причиной его смерти стали его расследования. Это очень опасно, и пока я не готова.

Пока могу, буду развиваться в развлекательном жанре, хотя иногда кажется, что это как-то не по-супергеройски. Возможно, это профдеформация, ведь профессиональные спортсмены всегда стремятся быть супергероями. Я часто думаю, что военные корреспонденты на передовой — молодцы, это настоящая журналистика. Даже мужу говорила, что нужно ехать туда, в горячие точки. Он подумал, что я совсем с ума сошла. Семья в этом меня точно не поддержит.

— Можете назвать социальные проблемы, которые вам гипотетически было бы интересно освещать?

— Социальный долг я отдаю по-другому. Уже много лет являюсь амбассадором благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь», езжу в больницы и детские дома. Стараюсь помогать, но не могу сказать, что занялась бы этими темами как журналист.

«В месяц на жизнь мне нужно 150 тысяч рублей»

— В одном из интервью вы сказали, что для вас нет неудобных тем — воспользуюсь этим и спрошу про деньги. Не видела у вас на канале рекламу, чем вы зарабатываете?

— К сожалению, пока ничем, трачу заработанное за спортивную карьеру. В том числе и на канал, а это очень дорого. Буду всячески рада возможным рекламодателям. Видео с Аленой Косторной набрало 300 тысяч просмотров — уже можно было бы какую-нибудь рекламку пустить. Хочется хотя бы часть расходов на производство отбивать.

— Есть ли что-нибудь такое, что никогда не согласитесь рекламировать?

— Сигареты, спиртное. Я не курю и не пью — могу иногда какой-то симпатичный коктейль выпить, но на этом все.

— Какая сумма нужна вам для комфортной жизни в месяц, если не учитывать съемки?

— Где-то 150 тысяч.

— А какая статья расходов самая крупная?

— Сейчас открою банковское приложение. (Смеется.) На животных очень много уходит, у нас с мужем два кота. В этом месяце 10 тысяч только на них. Еще в топе топливо, автоуслуги и заказы с Ozon. И какие-то 100 тысяч на переводы — думаю, это уже продакшн.

— Помните свою самую дорогую покупку?

— Маленькая вечерняя сумка от Dior, это было лет 6−7 назад. Я купила ее в Дубае за восемьдесят с чем-то тысяч рублей в бутике, и мне казалось, что это просто невероятно дорого. Дороже этой сумки был только автомобиль. Но каждый раз я продавала более дорогой, а покупала более дешевый, поэтому это не было чем-то особенным.

— А если бы вы выиграли в лотерее миллион долларов, на что бы потратили?

— Точно перевела бы на благотворительность, но не всю сумму. Я когда слышу, как другие говорят, что отдали бы вообще все, думаю: «А я не готова, я какой-то плохой человек». (Смеется.).

Сложно так быстро сказать, куда бы пошли эти деньги. Дело в том, что мои базовые потребности закрыты, мне и моим близким есть, где жить. Пока я тренировалась, тратила деньги очень разумно, и в масштабах семьи все эти вопросы решила.

Наверное, поехала бы отдыхать. В предновогодней суете часто думаю о том, как бы хотелось на море. А там уже решила бы, куда потрачу остальное. (Смеется.) Ну и нужно понимать, что при выигрыше высокий налог.

«Северный полюс тихий, спокойный, чистый»

— И в спорте, и в журналистике очень остро стоит проблема выгорания. У вас есть понимание, как с этим бороться?

— У меня только один ответ — по возможности менять хотя бы ненадолго сферу деятельности. Если чувствуешь, что нет сил, погуляй, съезди к родственникам, к друзьям, как-то абстрагируйся.

— А путешествия?

Да, это и правда отлично подзаряжает! Я фанат океана и морей, поэтому мне нравятся Мексика, Доминикана и Мальдивы.

— Смогли бы навсегда уехать из России?

— Точно нет. Я даже больше чем на месяц не пробовала уезжать. Очень популярно зимовать где-то в Таиланде или на Бали, но я никогда этого не делала. Мне очень трудно представить разлуку с близкими, с любимой Москвой.

— В этом году вы покорили Северный полюс.

— Да, на ледоколе. Я попала туда как спикер, один из наставников для 80 детей, которым эту поездку устроили в качестве поощрения. Рассказывала про себя, про спортивную карьеру и вела зарядку по утрам. Там мне удалось отдохнуть, потому что 10 дней не было связи. Настоящая перезагрузка.

Меня, кстати, не так впечатлил Северный полюс, как другие спикеры, с которыми я познакомилась. Проектировщик атомных ледоколов. Ученые, которые регулярно по полгода живут на станции на Земле Франца-Иосифа. Ребята, которые работают на адронном коллайдере, те, кто изучает разные виды ядерной энергии, занимается строительством атомных станций… Слушала все их лекции с открытым ртом.

— Северный полюс — он какой?

— Очень тихий, спокойный, чистый. Белая пустыня без берегов.

— Хотели бы вернуться?

— Думаю, нет. Недавно встречались с участниками экспедиции, разговаривали про это. Поездка была идеальной, а если во второй раз что-то пойдет не так, восприятие испортится.

«Каждый Новый год загадывала стать олимпийской чемпионкой»

Алла Шишкина (вторая справа) в составе сборной России на церемонии награждения Олимпийских игр-2021. | Источник: РИА "Новости"

— Какой Новый год запомнился вам как самый счастливый?

— Не могу выделить какой-то один. Каждый Новый год — самый счастливый, потому что я всегда праздную в кругу близких людей.

— Уже знаете, как проведете эту новогоднюю ночь?

— Да, муж снял квартиру в Завидове. У него там ресторан, будет новогодняя программа, что-то связанное с Boney M. и Modern Talking. Надо искать наряд. (Смеется.) Задержимся там на два дня — покатаемся на коньках и ватрушках.

— Пишете планы на год?

— Никогда не формулирую их четко. Может быть, если бы я писала, у меня все шло бы лучше, а может, и нет. Не помню, чтобы я и в детстве этим занималась. Была только одна цель, про которую я всегда думала. Последние 12 лет я загадывала одно и то же желание, а что сейчас загадывать, даже не знаю.

— Получается, желание сбылось?