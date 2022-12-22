Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

Впервые в истории синхронисты смогут выступить в групповых упражнениях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Согласно правилам, в группах могут быть заявлены максимум двое мужчин.

«Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения», — сказал президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.

«Водные виды спорта универсальны, и мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новшество, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло», — добавил он.