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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужчины впервые получат медали Олимпиады в синхронном плавании. Это прорыв для России

Отбросьте в сторону стереотипы. С мужчинами в бассейне вид спорта станет только лучше.

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Источник: РИА "Новости"

«Регресс назвали эволюцией… как мило».

«Бррр… И как на это смотреть? Я даже представить не могу…».

«Гадость-то какая! Тьфу ты!».

Такими комментариями сейчас пестрят последние новости в разделе водных видов спорта. А всё почему? Потому что Международный олимпийский комитет пошёл на тектонические изменения — разрешил мужчинам наравне с женщинами выступать в синхронном плавании на Олимпиадах. Мужчины получат первые медали в синхронном плавании уже на Играх-2024.

Как же теперь жить в мире, где возможно такое?!

Легко, просто и счастливо, ведь МОК сделал очень крутой шаг в сторону равноправия. Такому можно только радоваться.

«Давайте мужиков ещё в балет отправим»

МОК в последние годы старается дать одинаковые возможности мужчинам и женщинам. Но на Олимпиадах всё ещё остаются виды спорта, в которых выступают спортсмены одного пола: лыжное двоеборье, синхронное плавание и художественная гимнастика. Теперь таких видов стало меньше.

Однако данная инициатива обрадовала не всех, особенно в России. Почему же у нас почти не воспринимают мужское синхронное плавание?

«Не понимаю, зачем рушить шаблоны. Давайте мужиков ещё в балет отправим. Я считаю, что синхронное плавание только для женщин, внедрение мужчин не поддерживаю, такое моё мнение. Я вырос в то время, когда синхронным плаванием занимались только девочки», — говорил трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый.

Источник: РИА "Новости"

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева

Многие болельщики убеждены, что синхронное плавание — вотчина женщин. Мы привыкли видеть девушек в красивых блестящих купальниках с ярким макияжем. Мы привыкли смотреть, как они делают плавные, женственные и даже сексуальные движения. И всё обычно сразу упирается в вопрос: какой нормальный мужчина будет носить костюмы с блёстками, мазать волосы желатином и делать причёски или, не дай бог, краситься?

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Но люди почему-то забывают то, что существуют сферы деятельности, которые вроде бы женщинам подходят больше, но и присутствие мужчин там давно нормально: фигурное катание, бальные и спортивные танцы, тот же балет.

Крайне редко мужчины в этих сферах делают то же самое, что и женщины. Обычно роли в постановке, элементы и упражнения у мужчин и женщин отличаются исходя из особенностей пола. Никто же не выступает против поддержек или разыгранных на льду историй любви в фигурном катании.

Существует и ещё одно ошибочное мнение: синхронное плавание — исконно женский вид спорта. На самом деле, эту дисциплину ещё в XIX веке придумали именно мужчины. Это были, скорее, показательные выступления, где пловцы показывали различные акробатические комбинации в воде. К концу столетия в спорт стали приходить женщины и уже к середине ХХ века вытеснили из него представителей противоположного пола. Уже как олимпийский вид спорта синхронное плавание закрепилось именно в женском обличье. Лишь в 2015 году мужчины смогли в него вернуться: тогда FINA официально включила соревнования синхронистов на программу чемпионатов мира и Европы.

«Это шанс на олимпийскую мечту»

Конечно, у каждого человека свои вкусы. Кому-то выступление мужчин в синхронном плавании покажется неприемлемым, кому-то может понравиться. Аналогичная история, например, с женским боксом или тяжёлой атлетикой. Тоже дисциплины, которые могут показаться неэстетичными и странными.

И кто бы что ни говорил о вкусах, появление мужчин в синхронном плавании крайне выгодно сборной России. Дело в том, что за нашу страну выступает один из лучших синхронистов в мире — Александр Мальцев. В дуэтах с различными партнёршами он уже стал четырёхкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Кроме того, FINA четырежды признавала россиянина лучшим синхронистом мира! Да и, помимо Мальцева, в России есть молодые пловцы-синхронисты, отлично показывающие себя на мировом уровне: чемпион мира среди юниоров Михаил Васильев или Артур Коршунов.

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Учитывая, что мужское синхронное плавание в мире пока развито не так сильно, а крутых пловцов можно буквально пересчитать по пальцам одной руки, у России отличные шансы пополнять свою медальную копилку.

В целом появление мужчин уже позволило расширить границы синхронного плавания. Возникла возможность поднимать те темы и образы, которые сложно было бы отразить в чисто женском выступлении. Например, тот же Мальцев исполнял со своими партнёршами довольно чувственные номера о любви. Кроме того, тренеры смогли ставить более сложные с технической точки зрения программы, ведь физическая сила пловцов-мужчин позволяет делать более совершенные поддержки, вращения и так далее.

Стоит сказать, что на Олимпиаде ввели не мужское соло или дуэты, а лишь разрешили добавлять не более двух пловцов в женские группы. Правило пока необязательное, каждая команда может действовать по своему усмотрению. Но даже в таких условиях появление мужчин в синхронном плавании явно открывает широкий простор для экспериментов.

Источник: РИА "Новости"

Александр Мальцев с партнершей

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы в программе Олимпийских игр появились микст‑дуэты, тогда это бы в полной мере позволило раскрыться самой идее смешанных выступлений и мужчин в синхронном плавании, — признался Александр Мальцев. — Решение МОК воспринимаю как первый шаг на пути к этому. Хотелось бы, конечно, чтобы были смешанные группы не с двумя мужчинами максимум, а чтобы состав был смешанным наполовину — четыре на четыре, например. В любом случае нынешнее решение МОК даёт шанс для мужчин в синхронном плавании на олимпийскую мечту, подрастающее поколение сможет ставить себе это целью, стремиться к ней».

Разумеется, подобные обновления в олимпийской программе привлекут больше внимания к виду спорта, который обычно не замечают нигде, кроме пары-тройки ведущих стран. А синхронное плавание, в котором большой спорт граничит с искусством, безусловно, заслуживает большего.

Тренер сборной России Татьяна Покровская «естественно, положительно» отреагировала на решение Международного олимпийского комитета и уже пообещала включить Мальцева в групповые композиции.

Неужели вы хотите поспорить с главным человеком в нашем синхронном плавании?

Автор: Татьяна Постникова

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