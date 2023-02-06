Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Альмерия
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Джерси
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
7.02
Рейнджерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
7.02
Даллас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
7.02
Аризона
Миннесота
Все события
16:49 (мск), источник: ТАСС

Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина объявила о завершении карьеры

Светлана Ромашина отметила, что продолжит работу в спортивной сфере.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом Ромашина сообщила в эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник.

«Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры, — сказала Ромашина. — Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье».

Ромашина подчеркнула, что не исключает выступления в шоу. «Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом — всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у “Шоу олимпийских чемпионов” юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента», — отметила она.

Бывшая синхронистка сообщила, что возглавила спортивную школу — СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». «Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ», — рассказала Ромашина.

Ромашиной 33 года, спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и в 2015—2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь