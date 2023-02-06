Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина объявила о завершении карьеры
Светлана Ромашина отметила, что продолжит работу в спортивной сфере.
Светлана Ромашина отметила, что продолжит работу в спортивной сфере.
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом Ромашина сообщила в эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник.
«Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры, — сказала Ромашина. — Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье».
Ромашина подчеркнула, что не исключает выступления в шоу. «Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом — всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у “Шоу олимпийских чемпионов” юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента», — отметила она.
Бывшая синхронистка сообщила, что возглавила спортивную школу — СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». «Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ», — рассказала Ромашина.
Ромашиной 33 года, спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и в 2015—2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.