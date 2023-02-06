Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом Ромашина сообщила в эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник.

«Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры, — сказала Ромашина. — Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье».

Ромашина подчеркнула, что не исключает выступления в шоу. «Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом — всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у “Шоу олимпийских чемпионов” юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента», — отметила она.

Бывшая синхронистка сообщила, что возглавила спортивную школу — СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». «Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ», — рассказала Ромашина.