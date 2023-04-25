В Федерации синхронного плавания России рассчитывают на участие в чемпионате мира в Дохе

КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Федерация синхронного плавания России рассчитывает, что сборная сможет принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе в 2024 году. Об этом журналистам сообщила президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина во вторник на чемпионате России в Казани.

«Мы поговорили о планах, где наша команда планирует участвовать. Мы в любом случае готовимся всегда к самому высокому, это чемпионат мира в Дохе, мы очень надеемся, что в нем получится принять участие. Понятно, что решение международной федерации не позволяет рассчитывать, что мы сможем участвовать на чемпионате мира [2023 года] в Японии, но надеемся, что в Доху команда попадет», — сказала Брусникина.

«Если доедем до Дохи, то думаю 100% [есть шансы выступить на Олимпиаде]. Мы всегда живем надеждой. Я очень благодарна спортсменам и тренерам, которые, несмотря на столь трудные времена, находят в себе силы, мотивацию», — сказала Брусникина.