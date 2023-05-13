Синхронистка Субботина пожаловалась, что ее внешность оценивают выше достижений
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что её достижения оценивают ниже, чем внешность.
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что её достижения оценивают ниже, чем внешность.
«Немного задевает. Хочется, чтобы в первую очередь оценивали достижения, а уж во вторую — внешность. Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась», — цитирует Субботину РИА Новости.
Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.
В марте спортсменка сообщила, что перенесла операцию на стопе. Субботина пропустила Олимпиаду в Токио из-за травмы.