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10:08 (мск), источник: RT на русском

Синхронистка Субботина пожаловалась, что ее внешность оценивают выше достижений

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что её достижения оценивают ниже, чем внешность.

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Источник: социальные сети Варвары Субботиной

«Немного задевает. Хочется, чтобы в первую очередь оценивали достижения, а уж во вторую — внешность. Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась», — цитирует Субботину РИА Новости.

Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

В марте спортсменка сообщила, что перенесла операцию на стопе. Субботина пропустила Олимпиаду в Токио из-за травмы.

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