Мужчина-синхронист выступил с девушками и завоевал первую в истории медаль
Сборная Германии по синхронному плаванию добилась сразу двух исторических достижений на Европейских играх.
Сборная Германии по синхронному плаванию добилась сразу двух исторических достижений на Европейских играх.
Немецкая команда, набрав 163,3205 балла, завоевала серебро континентального первенства в произвольной программе групп — это первая медаль Германии на чемпионате Европы за 40 лет. Победу одержала сборная Израиля (248,6083), бронзу завоевала команда Турции (135,7999).
Но самое главное — в составе группы впервые в истории медаль чемпионата Европы завоевал мужчина — Фритьоф Зайдель.
Напомним, Международная федерации водных видов спорта с 2023 года разрешила мужчинам выступать в синхронном плавании в составе групп. В заявку можно включить до двух представителей сильного пола, но это не обязательное условие.