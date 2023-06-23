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23 июня, источник: Чемпионат.com

Мужчина-синхронист выступил с девушками и завоевал первую в истории медаль

Сборная Германии по синхронному плаванию добилась сразу двух исторических достижений на Европейских играх.

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Источник: Reuters

Немецкая команда, набрав 163,3205 балла, завоевала серебро континентального первенства в произвольной программе групп — это первая медаль Германии на чемпионате Европы за 40 лет. Победу одержала сборная Израиля (248,6083), бронзу завоевала команда Турции (135,7999).

Но самое главное — в составе группы впервые в истории медаль чемпионата Европы завоевал мужчина — Фритьоф Зайдель.

Напомним, Международная федерации водных видов спорта с 2023 года разрешила мужчинам выступать в синхронном плавании в составе групп. В заявку можно включить до двух представителей сильного пола, но это не обязательное условие.

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