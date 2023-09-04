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14:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала об ипотеке на 30 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что взяла квартиру в ипотеку на 30 лет. Ее слова приводит Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

«Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного», — заявила Шишкина. Она отметила, что ее ежемесячный взнос по ипотеке составляет 220 тысяч рублей, и объяснила решение приобрести недвижимость желанием инвестировать деньги. Экс-спортсменка добавила, что погасить часть займа ей помогла мама, продавшая свою двухкомнатную квартиру.

Ранее Шишкина ответила на вопрос о депрессии после ухода из спорта. По ее словам, пока ей не удалось полностью привыкнуть к жизни без выступлений.

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2021 года. Все медали она завоевала в групповых соревнованиях. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.

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