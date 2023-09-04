Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала об ипотеке на 30 лет

«Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного», — заявила Шишкина. Она отметила, что ее ежемесячный взнос по ипотеке составляет 220 тысяч рублей, и объяснила решение приобрести недвижимость желанием инвестировать деньги. Экс-спортсменка добавила, что погасить часть займа ей помогла мама, продавшая свою двухкомнатную квартиру.

Ранее Шишкина ответила на вопрос о депрессии после ухода из спорта. По ее словам, пока ей не удалось полностью привыкнуть к жизни без выступлений.