Российскую синхронистку включили в Международный зал славы плавания

Церемония включения в зал славы проходила в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).
На счету 37-летней Ищенко две золотые награды Олимпиады в Рио-де-Жанейро (в дуэте и команде), две медали высшего достоинства Игр в Лондоне (в дуэте и команде) и командное золото Пекина. Она также является 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы. Занимает пост министра спорта Калининградской области.
Также в Международный зал славы плавания включили рекордсмена по числу золотых олимпийских медалей американского пловца Майкла Фелпса, на счету которого 23 награды Игр высшего достоинства.