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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российскую синхронистку включили в Международный зал славы плавания

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания (ISHOF), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония включения в зал славы проходила в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

На счету 37-летней Ищенко две золотые награды Олимпиады в Рио-де-Жанейро (в дуэте и команде), две медали высшего достоинства Игр в Лондоне (в дуэте и команде) и командное золото Пекина. Она также является 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы. Занимает пост министра спорта Калининградской области.

Также в Международный зал славы плавания включили рекордсмена по числу золотых олимпийских медалей американского пловца Майкла Фелпса, на счету которого 23 награды Игр высшего достоинства.

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