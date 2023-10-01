Российскую синхронистку включили в Международный зал славы плавания

На счету 37-летней Ищенко две золотые награды Олимпиады в Рио-де-Жанейро (в дуэте и команде), две медали высшего достоинства Игр в Лондоне (в дуэте и команде) и командное золото Пекина. Она также является 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы. Занимает пост министра спорта Калининградской области.