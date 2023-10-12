Покровская заявила, что российские синхронистки пропустят Олимпиаду

«Да нас уже давно отстранили — и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем, — рассказала Покровская. — Это, мягко говоря, ужасно, но к таким решениям мы психологически готовы. Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодежь к ним готовится. Так что с мотивацией у нас проблем нет».

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.