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18:22 (мск), источник: ТАСС

Покровская заявила, что российские синхронистки пропустят Олимпиаду

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские синхронистки не выступят на Олимпиаде в Париже, поэтому к новым решениям Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению Олимпийского комитета России (ОКР) они психологически были готовы. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

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Источник: РИА "Новости"

«Да нас уже давно отстранили — и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем, — рассказала Покровская. — Это, мягко говоря, ужасно, но к таким решениям мы психологически готовы. Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодежь к ним готовится. Так что с мотивацией у нас проблем нет».

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом по условиям Международной федерации плавания к соревнованиям может быть допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии в одной дисциплине.

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