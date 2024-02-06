Белорусская синхронистка Хондошко завоевала бронзу чемпионата мира в Дохе

В пятый день соревнований были разыграны три комплекта медалей, закрывал программу вторника финал среди синхронисток в произвольной программе в дисциплине «соло». Из воскресной квалификации с пятым результатом в решающий старт прошла наша спортсменка Василина Хондошко, всего в финале выступили 12 девушек, среди которых белоруска заявила самую сложную программу.



За артистизм Василина получила наименьшие баллы (70,9500), но за исполнение оценка Хондошко оказалась второй (174,1542). Сумма белоруски в 245,1042 балла принесла ей третье место и бронзовую медаль. Чемпионкой мира в произвольной программе стала канадка Жаклин Симоно (264,8207), серебро — у Евангелии Платаниоти из Греции (253,2833).



Василине Хондошко 22 года, доселе ее лучшим личным достижением на крупных международных стартах была бронза чемпионата Европы — 2020. Ранее на ЧМ-2024 наша синхронистка заняла четвертое место по итогам технической программы.



Мировой форум по водным видам спорта в Катаре продлится по 18 февраля. Всего на турнире разыгрывается 75 комплектов наград в синхронном плавании, прыжках в воду, плавании, водном поло, плавании на открытой воде и хай-дайвинге. Соревнования по плаванию в 50-метровом бассейне стартуют 11 февраля, участие в них примут четверо белорусских спортсменов — Анастасия Кулешова, Алина Змушко, Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович. Всего на чемпионат мира заявились представители 197 стран.