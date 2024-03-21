Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина отмечает день рождения: фото синхронистки

На взрослом уровне Варвара дебютировала в составе сборной России в 2017 году на чемпионате мира и завоевала две золотые медали. В 2018 году на чемпионате Европы она впервые стала двукратной чемпионкой в дуэте со Светланой Колесниченко, заменив Светлану Ромашину.