Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина отмечает день рождения: фото синхронистки
Сегодня свой день рождения отмечает российская спортсменка, которая выступает в синхронном плавании, Варвара Субботина.
Сегодня свой день рождения отмечает российская спортсменка, которая выступает в синхронном плавании, Варвара Субботина.
На взрослом уровне Варвара дебютировала в составе сборной России в 2017 году на чемпионате мира и завоевала две золотые медали. В 2018 году на чемпионате Европы она впервые стала двукратной чемпионкой в дуэте со Светланой Колесниченко, заменив Светлану Ромашину.
Сейчас Варвара является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.