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17:20 (мск), источник: Московский комсомолец

Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина отмечает день рождения: фото синхронистки

Сегодня свой день рождения отмечает российская спортсменка, которая выступает в синхронном плавании, Варвара Субботина.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

На взрослом уровне Варвара дебютировала в составе сборной России в 2017 году на чемпионате мира и завоевала две золотые медали. В 2018 году на чемпионате Европы она впервые стала двукратной чемпионкой в дуэте со Светланой Колесниченко, заменив Светлану Ромашину.

Сейчас Варвара является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

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