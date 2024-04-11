Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина завершила карьеру

Тренер подчеркнула, что решение синхронистки завершить карьеру не стало для неё неожиданным.
«Варвара завершила карьеру. Она не выступает уже два года, так что для меня это не стало неожиданностью. Я давно это уже знала», — приводит слова Данченко «РИА Новости Спорт».
Напомним, Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. В 2021 году российская синхронистка не смогла принять участие в летних Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за проблем с барабанной перепонкой. В прошлом году Субботина перенесла операцию на стопе.