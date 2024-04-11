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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина завершила карьеру

Татьяна Данченко, тренер четырёхкратной чемпионки мира по синхронному плаванию Варвары Субботиной, сообщила о завершении профессиональной карьеры 23-летней спортсменки.

Источник: РИА "Новости"

Тренер подчеркнула, что решение синхронистки завершить карьеру не стало для неё неожиданным.

«Варвара завершила карьеру. Она не выступает уже два года, так что для меня это не стало неожиданностью. Я давно это уже знала», — приводит слова Данченко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. В 2021 году российская синхронистка не смогла принять участие в летних Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за проблем с барабанной перепонкой. В прошлом году Субботина перенесла операцию на стопе.

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