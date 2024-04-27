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18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хондошко выиграла золото и серебро на чемпионате России по синхронному плаванию

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василина Хондошко стала двукратной медалисткой чемпионата России по синхронному плаванию, который проходил в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Василина Хондошко

Участие в соревнованиях приняли более 280 спортсменов. Накануне сильнейшая синхронистка нашей страны Василина Хондошко показала второй результат в финале среди солисток в технической программе (293,6483 балла), уступив только трехкратной олимпийской чемпионке и 16-кратной чемпионке мира из России Светлане Колесниченко (313,1717).

Уже сегодня белоруска поднялась на высшую ступень пьедестала в произвольной программе, набрав 288,2354 балла. Более чем на четыре очка Василина опередила представительниц Санкт-Петербурга Эльвиру Алмазову и Александру Завьялову. Ранее в нынешнем сезоне Хондошко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе.

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