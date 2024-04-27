Хондошко выиграла золото и серебро на чемпионате России по синхронному плаванию

Участие в соревнованиях приняли более 280 спортсменов. Накануне сильнейшая синхронистка нашей страны Василина Хондошко показала второй результат в финале среди солисток в технической программе (293,6483 балла), уступив только трехкратной олимпийской чемпионке и 16-кратной чемпионке мира из России Светлане Колесниченко (313,1717).



Уже сегодня белоруска поднялась на высшую ступень пьедестала в произвольной программе, набрав 288,2354 балла. Более чем на четыре очка Василина опередила представительниц Санкт-Петербурга Эльвиру Алмазову и Александру Завьялову. Ранее в нынешнем сезоне Хондошко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе.