15:58 (мск), источник: ТАСС

Российские синхронистки выиграли Игры БРИКС в группах

Второе место заняли спортсменки из КНДР, третьими стали синхронистки из Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Российские синхронистки стали победителями групповых соревнований на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Россиянки набрали 396,0988 балла. Второе место заняли спортсменки из КНДР (293,6501). Третьими стали синхронистки из Белоруссии (293,1792).

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.

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