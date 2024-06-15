Российские синхронистки выиграли Игры БРИКС в группах
Второе место заняли спортсменки из КНДР, третьими стали синхронистки из Белоруссии.
Второе место заняли спортсменки из КНДР, третьими стали синхронистки из Белоруссии.
КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Российские синхронистки стали победителями групповых соревнований на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
Россиянки набрали 396,0988 балла. Второе место заняли спортсменки из КНДР (293,6501). Третьими стали синхронистки из Белоруссии (293,1792).
Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.