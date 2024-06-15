Белорусские синхронистки выиграли семь медалей на Играх БРИКС
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы синхронного плавания завершили выступления на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы синхронного плавания завершили выступления на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Последним видом программы у синхронисток стали групповые соревнования в произвольной программе. Команда Беларуси, за которую выступали Вера Буцель, Анна Ковцун, Маргарита Кирилюк, Ксения Кулешова, Яна Кудина, Анастасия Добровольская, Яна Трацевская и Александра Мирончик, заняла третье место. Победу одержали россиянки, серебро — у спортсменок из КНДР.
Таким образом, представительницы нашей страны завоевали медали во всех дисциплинах, в которых принимали участие. Василина Хондошко выиграла золото в произвольной программе и была второй в технической; серебряными призерами в дуэте стали Анастасия Добровольская и Александра Мирончик, а также Маргарита Кирилюк и Валерия Волосач. В активе групповичек одно серебро и две бронзы.