В ФСП планируют обсудить возможность выступления россиян в Азии

«По тем критериям, которые разработала World Aquatics, к сожалению, сборная России по синхронному плаванию фактически не имеет никакой возможности соревноваться на международных соревнованиях. У нас остается шанс подаваться на нейтральный статус только в соло, и то условия, под которыми нужно подписаться для получения нейтрального статуса, являются дискриминационными. А в дуэтных и групповых дисциплинах и вовсе нам не дали шанса соревноваться даже в нейтральном статусе», — передает слова Брусникиной ТАСС.