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В ФСП планируют обсудить возможность выступления россиян в Азии

Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина планирует обсудить возможность выступления российских спортсменов в Азии.

Источник: РИА "Новости"

«По тем критериям, которые разработала World Aquatics, к сожалению, сборная России по синхронному плаванию фактически не имеет никакой возможности соревноваться на международных соревнованиях. У нас остается шанс подаваться на нейтральный статус только в соло, и то условия, под которыми нужно подписаться для получения нейтрального статуса, являются дискриминационными. А в дуэтных и групповых дисциплинах и вовсе нам не дали шанса соревноваться даже в нейтральном статусе», — передает слова Брусникиной ТАСС.

Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с февраля 2022 года.