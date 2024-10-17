Ромашина поддержала российских спортсменов, выступающих на турнирах в нейтральном статусе

«Каждый выбор здесь делает для себя сам. Вот поверьте, я как спортсмен, который побывал уже на Олимпийских играх, на многих чемпионатах мира и так далее и тому подобное, у меня свое мнение, не стала делать нейтральный статус, но это мое решение, потому что я там была, я это видела. А вы молодые, у вас есть возможность поехать на международный старт. Если на это нет никаких ограничений, то вы вправе ехать выступать», — сказала Ромашина.