Ромашина поддержала российских спортсменов, выступающих на турнирах в нейтральном статусе

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, продолжают оставаться частью команды России, а соотечественники продолжают их поддерживать. Об этом на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Уфе, рассказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
«Каждый выбор здесь делает для себя сам. Вот поверьте, я как спортсмен, который побывал уже на Олимпийских играх, на многих чемпионатах мира и так далее и тому подобное, у меня свое мнение, не стала делать нейтральный статус, но это мое решение, потому что я там была, я это видела. А вы молодые, у вас есть возможность поехать на международный старт. Если на это нет никаких ограничений, то вы вправе ехать выступать», — сказала Ромашина.
«Все мы знаем, что вы — наши спортсмены, которых будут поддерживать, которые будут выступать и для нас. Вы все всегда свои все ребята, которые ездили на Олимпийские игры. Наши паралимпийцы и спортсмены из Белоруссии. Все равно здесь являемся одной командой», — добавила она.
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Софья Великая согласилась с Ромашиной. «Когда мы были молодыми, приезжали на соревнования, мы не видели никого ни конкурентов, ни судей, ни организаторов — что нам сказал тренер, то и делаем. Вы получите опыт и не важно, в каком статусе вы будете выступать, все равно представляете свою страну для своего народа, для себя самого, поэтому обязательно нужно выступать и делиться этим же опытом со своими же коллегами, с командой внутри страны», — сказала Великая.
«Сейчас сложилась такая ситуация, что идет выступление в нейтральном статусе, у каждого спортсмена должно быть свое мнение. Вот я, допустим, не поехал бы. Вот мне, с одной стороны, легко говорить, потому что я закончил карьеру», — заявил победитель Олимпиады-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.