Олимпийская чемпионка Ромашина: Если бы меня спросили о получении нейтрального статуса, я бы сказала: нет"

— Сейчас много разговоров про нейтральный статус. Я за всю свою карьеру всегда выступала с флагом и с гимном. Даже на Олимпийских играх в Токио мы выступали под флагом нашего Олимпийского комитета, на котором также присутствует триколор. Да, не было гимна. Да, была музыка Чайковского. Но все понимали из какой мы страны. Сейчас ситуация гораздо сложнее, но мне как человеку, который бывал на этих стартах и многое видел, говорить может быть проще. У меня уже все за спиной.