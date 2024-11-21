Покровская назвала оттепелью допуск россиян к соревнованиям по синхронному плаванию: «Открываемся!»

«Видели и слышали вчерашние новости. Очень рады, что идет такая оттепель. Дай бог, чтобы она продолжалась и дальше. Будем сейчас все это обсуждать, что такое нейтральный статус, как это. Но уже очень радует. Открываемся!» — сказала Покровская «СЭ».