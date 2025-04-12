Триумфальное возвращение российских синхронисток — золото на Кубке мира! А украинки снова испортили церемонию награждения

«Несмотря ни на что, они собрались, а на церемонии награждения их улыбки просто, как по мне, озаряли весь Египет. Хочется еще раз поздравить девочек и тренеров с таким результатом! Но впереди еще много дней соревнований. Очень переживаю за всех, все-таки первопроходцы. Но верю в их лучшие выступления и от всей души желаю удачи!» — цитирует ее «Матч ТВ».