Триумфальное возвращение российских синхронисток — золото на Кубке мира! А украинки снова испортили церемонию награждения

Первый международный старт сборной России по синхронному плаванию с 2022 года получился успешным. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай не просто выступили красиво и эффектно — они разнесли конкуренток, завоевав золото в дуэтах на этапе Кубка мира в Египте. Оставшиеся позади украинки тоже выделились, но с плохой стороны: отказались от фото и рукопожатий с победительницами.
Магия на воде
Россиянки набрали 268,0551 балла. Техническая программа в исполнении Дорошко и Гайдай стала настоящим шоу. Четкость движений, синхронность и артистизм — все это позволило нашим девушкам получить высокие оценки от судей. Украинский дуэт Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявший второе место, отстал почти на 7 баллов — 261,6125. Третьими стали представительницы Канады Одри Ламот и Химена Ортис Монтано (256,2900).
Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева призналась, что ей очень понравилось выступление Дорошко и Гайдай.
«Несмотря ни на что, они собрались, а на церемонии награждения их улыбки просто, как по мне, озаряли весь Египет. Хочется еще раз поздравить девочек и тренеров с таким результатом! Но впереди еще много дней соревнований. Очень переживаю за всех, все-таки первопроходцы. Но верю в их лучшие выступления и от всей души желаю удачи!» — цитирует ее «Матч ТВ».
При этом в сольной технической программе Татьяна Гайдай заняла лишь девятое место. Однако это не помешало ей выдать магию на воде в дуэте.
Очередной скандал
После завершения выступлений во время церемонии награждения Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина продемонстрировали свою якобы принципиальную позицию. Они проигнорировали рукопожатия с россиянками, а позже ушли с помоста, отказавшись от совместного фото, хотя по протоколу должны были это сделать.
Впрочем, такое поведение украинцев давно уже никого не удивляет. Например, в теннисе представители этой страны демонстративно отказываются от рукопожатий с россиянами даже на рядовых турнирах. Еще до начала СВО за объятия и общение с нашими спортсменами их травили на родине.
Российские и белорусские спортсменки принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Этап Кубка мира проходит с 11 по 13 апреля, в субботу синхронистки вновь выйдут на старт, чтобы представить произвольную программу.