Стало известно, какие программы покажут на чемпионате мира — 2025 российские синхронистки

— В каждой программе есть свои сложности. Не могу выделить ни одну из них, но отмечу, что они являются одними из самых сложных за мою карьеру. У нас усложнились элементы из-за новых правил. Связки стали длиннее по задержке дыхания, поддержки в акробатической программе стали сложнее, — сказала Коссова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.