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Стало известно, какие программы покажут на чемпионате мира — 2025 российские синхронистки

Российская синхронистка Екатерина Коссова рассказала, какие программы команда покажет на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

Источник: Чемпионат.com

Российская синхронистка Екатерина Коссова рассказала, какие программы команда покажет на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

— Расскажите о программах, которые везёте в Сингапур.

— Мы везём то, что уже всем знакомо. Это техническая группа «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». Вторая группа — акробатическая. Она называется «Рио-Рита». Мы постараемся на соревнованиях воплотить сюжеты наших программ и передать эмоции.

— Какая из программ для вас выглядит наиболее сложной?

— В каждой программе есть свои сложности. Не могу выделить ни одну из них, но отмечу, что они являются одними из самых сложных за мою карьеру. У нас усложнились элементы из-за новых правил. Связки стали длиннее по задержке дыхания, поддержки в акробатической программе стали сложнее, — сказала Коссова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.