Тренер Мальцева прокомментировала победу Александра на чемпионате мира — 2025

— Это значит, что было очень хорошо исполнено. Это было… Я хочу сказать Саше тоже огромное спасибо за то, что он преодолел такое нереальное напряжение. И он справился. Он справился не просто хорошо, справился просто замечательно. Это одно из лучших его выступлений. Сань, ты великий спортсмен! — сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».