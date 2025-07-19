Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева

Александр долго был лидером мужского синхронного плавания, но после 2022 года не мог соревноваться из-за отстранения. А теперь вернулся, впервые за почти четыре года, и всем всё доказал! Россиянин выступал первым, сразу задав высокую планку. Сложнейшую программу под песню Билли Айдола Мальцев выполнил просто идеально! Он шикарно исполнил все элементы, а также отлично передал образ. Александр выглядел как настоящая рок-звезда, мужественно и очень брутально. Это было действительно феноменально!