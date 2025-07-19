Тренер Мальцева рассказала о проблемах с температурой воды в бассейне на ЧМ-2025

— Очень плохо они справляются, особенно с холодной водой. И вот это прям большая проблема для нас, потому что мы привыкли тренироваться в относительно тёплой воде. И здесь для них прямо очень холодная вода. Даже не столько проблема в вентиляторах, сколько именно в холодной, — сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».