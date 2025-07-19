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В ВФП поздравили Мальцева с золотой медалью на чемпионате мира

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поздравил синхрониста Александра Мальцева, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Источник: Чемпионат.com

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поздравил синхрониста Александра Мальцева, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

«Саша — упорный спортсмен. У него были все шансы. Он был вправе рассчитывать на успех, который к нему пришёл заслуженно. Саша — одна из фигур, которая приковала к себе внимание. Он первопроходец в синхронном плавании, человек, который десятки лет находился на самом высоком уровне. Поздравляю его! Надеемся, что это наша не последняя медаль в синхронном плавании», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию, одержав победу в технической программе соревнований солистов на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025.