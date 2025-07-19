Киселёва: рады за Мальцева, после длительного перерыва случилось блистательное возвращение

Ожидаемо ли было от Саши золото или нет — сложный вопрос. Вы прекрасно знаете, что в синхронном плавании кардинально поменялись правила. Плюс был длительный перерыв. Все ехали на чемпионат мира в собранном состоянии. Давайте будем болеть и поддерживать наших спортсменов, порадуемся, что первое золото именно у синхронистов. Саша завоевал свою пятую золотую мировую медаль! «— сказала Киселёва в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.