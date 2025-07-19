Синхронист Мальцев поделился эмоциями после победы на ЧМ-2025 в технической программе

«Перед чемпионатом мира старался настроиться на максимально хорошую подготовку во всех четырех видах программы. Так как мы ставили новое произвольное соло, работали над дуэтом и также над техническим соло. В общем, все эмоции были направлены только на подготовку. Большое волнение присутствовало, и нужно было с этим справиться. Это был самый сложный момент, но с первым выступлением появилась уверенность», — приводит слова Мальцева Матч ТВ.