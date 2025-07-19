Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синхронист Мальцев поделился эмоциями после победы на ЧМ-2025 в технической программе

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев поделился эмоциями после победы в технической программе мужских сольных соревнований чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре.

Источник: Чемпионат.com

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев поделился эмоциями после победы в технической программе мужских сольных соревнований чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре.

«Перед чемпионатом мира старался настроиться на максимально хорошую подготовку во всех четырех видах программы. Так как мы ставили новое произвольное соло, работали над дуэтом и также над техническим соло. В общем, все эмоции были направлены только на подготовку. Большое волнение присутствовало, и нужно было с этим справиться. Это был самый сложный момент, но с первым выступлением появилась уверенность», — приводит слова Мальцева Матч ТВ.

Для Александра Мальцева победа на ЧМ-2025 в технической программе сольных соревнований синхронистов стала первой личной в карьере. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы).