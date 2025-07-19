Гайдай стала 12-й в сольной технической программе на ЧМ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Гайдай набрала 228,5625 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Сю Хуэйянь (272,9917), серебряную — белоруска Василина Хондошко (260,5416), бронзовую — испанка Ирис Тио Касас (260,2917).
Гайдай 24 года. Она является четырехкратной чемпионкой России. Россиянки впервые не одержали победу в сольной технической программе на чемпионатах мира. Синхронистки всегда побеждали в данной дисциплине, когда принимали участие в ней.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.