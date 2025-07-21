Александр Мальцев: «Судьи относятся к нам с большим уважением»

— Последний раз измерял это еще в подростковом возрасте, тогда было три с половиной минуты, а сейчас — не знаю. Но сейчас у нас сложность в том, что увеличилось количество времени нахождения под водой во время гибридов, особенно в технических программах, там одна обязательная огромная связка. У меня в соло было около 40 секунд, так же будет и в дуэте. Это очень тяжело, потому ты не просто задерживаешь дыхание, ты работаешь. Дуэты даже сложнее, потому что там нужно считать, то есть ты не только задерживаешь дыхание и делаешь, ты еще считаешь, подстраиваешься под партнера. Нужно держать рисунок, чтобы, если партнер плывет, ты должен плыть за ней или, наоборот, отплывать в сторону. Сил расходуется еще больше. Это вот намного сложнее, чем просто сидеть и задерживать дыхание.