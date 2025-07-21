Александр Мальцев: «Судьи относятся к нам с большим уважением»

Александр Мальцев принес российской команде нейтральных спортсменов второе золото, выиграв произвольную соло-программу на чемпионате мира в Сингапуре. В этот раз конкуренция была, во всяком случае на бумаге, повыше, чем в технической программе. В интервью «Известиям» и СЭ Мальцев рассказал о подготовке к соревнованиям, особенностях судейства и других деталях своей победы.
— Чувствовал, что сегодня выиграешь?
— После технической программы груз с плеч спал, появилась уверенность. Но вчера в 11 вечера начал волноваться, потому что появились стартовые протоколы, и мы увидели, что соперники заявили очень высокие коэффициенты сложности, а это тоже имеет значение. Не всегда тот, кто делает действительно хорошо, чисто, может оказаться выше. Порой трудность, сложность тоже играет роль, по крайней мере у нас так происходило на соревнованиях ранее. Было немного нервно. Слава богу, сегодня играли роль именно техника исполнения и художественное впечатление. Выиграть удалось за счет этих критериев, несмотря на то что коэффициент сложности был ниже. Соперники, которые заявили сложность выше, не вытягивали исполнение, то есть номинально они элементы делают, но качество их исполнения не самое хорошее.
— Ты эту произвольную приготовил за два месяца.
— Да. Это абсолютно новая программа, которую мы начали ставить после чемпионата России.
— Можно сказать, что это был риск? За два месяца до Сингапура?
— Да, потому что я, честно говоря, не хотел менять программу и думал оставить старую, просто ее доработать, но тренер настояла, предложила музыку, и мы начали ставить. Программа дорабатывалась буквально до последнего дня, до отъезда в Сингапур.
— Сколько чистых прогонов ты сделал до ЧМ?
— Кажется, чистый у меня был один. Мы ж перфекционисты, всегда видим ошибки, и сказать, что всё идеально, — такого практически никогда не бывает. Был один прогон, как я говорю, более-менее. Думаю, что лучшие выступления были здесь, на соревнованиях.
— Мог бы усложнить программу?
— Можно, но качество будет страдать. Сегодня мы это увидели, казахстанский спортсмен заявил 54 балла, но забыл одну связку, другие, кто делал 52, под конец уже уставали и выходили из воды до уровня колена, не выше. Это все-таки не очень хорошее исполнение. А мы стараемся соблюсти баланс, чтобы была сложность и чтобы исполнение на уровне, от начала программы до конца. Плюс хореография, чтобы ее было много, потому что художественное впечатление в произвольной программе составляет 50% от оценки.
И вот как раз те, кто делали одни связки, повысив за их счет сложность, не показывали хореографию, и они, за счет невысокого художественного впечатления, второй оценки, отлетели вниз. А так, в теории, можно и 60 баллов трудности сделать. Просто вдох и элементы.
— Опасения относительно судейства развеялись окончательно?
— Детали еще не смотрел, но в целом, учитывая результат, очень рад. Приятно также, что судьи перед стартом, когда мы пересекаемся, желают удачи и относятся с большим уважением.
— Теперь у тебя полная коллекция наград ЧМ в мужском синхронном плавании.
— Приятно то, что на этом чемпионате все-таки удалось выступить в соло-программах. Это же первый мой такой ЧМ, до этого все три, где было мужское соло, мы пропустили.
— Можешь ли назвать себя лучшим синхронистом мира в истории?
— Нет, я так сказать не могу. Пусть оценку дают федерации, болельщики, спортсмены. Думаю, что у каждого есть свои какие-то фанаты, здесь не мне говорить.
— Вопрос контроля веса очевидно стоит в женской синхронке, как у тебя с этим?
— Мне, наоборот, сложно набрать вес, когда идет подготовка перед соревнованиями и сами соревнования. Я в этот период максимально худею. То есть когда у нас идет подготовительный этап, прогонов еще нет, я держу нормальный вес, стараюсь не худеть. Как только начинается подведение к стартам, у меня сразу за тренировку, за несколько дней уходит вес. Девочки взвешиваются, радуются, что они немного похудели. Потом встаю я, они видят цифры и говорят, что меня прибьют.
— Сейчас вышел испанский сериал про синхронисток, достаточно «клюквенный», но в первом эпизоде девушка сдает тест на гипоксию. Какой у тебя рекорд? Сколько ты можешь не дышать под водой?
— Последний раз измерял это еще в подростковом возрасте, тогда было три с половиной минуты, а сейчас — не знаю. Но сейчас у нас сложность в том, что увеличилось количество времени нахождения под водой во время гибридов, особенно в технических программах, там одна обязательная огромная связка. У меня в соло было около 40 секунд, так же будет и в дуэте. Это очень тяжело, потому ты не просто задерживаешь дыхание, ты работаешь. Дуэты даже сложнее, потому что там нужно считать, то есть ты не только задерживаешь дыхание и делаешь, ты еще считаешь, подстраиваешься под партнера. Нужно держать рисунок, чтобы, если партнер плывет, ты должен плыть за ней или, наоборот, отплывать в сторону. Сил расходуется еще больше. Это вот намного сложнее, чем просто сидеть и задерживать дыхание.
— Мы очень мало знаем о внутреннем мире мужского синхронного плавания. Спортсмены общаются друг с другом, например?
— Всегда очень дружелюбная атмосфера. Это было и когда мы выступали до паузы, мы все друг друга поддерживали. И сейчас, когда вернулись, тоже ощущается, что все относятся с большим уважением. Нездоровой конкуренции нет.
— Сегодня самая возрастная девушка испанской группы, они выступали под Backstreet Boys, сказала, что была проблема — у них молодежь уже не знает этой группы, поколенческий разрыв. Ты чувствуешь что-то похожее, учитывая, что на 10−14 лет старше большинства участников?
— Честно говоря, большинство спортсменов, которые здесь выступают, я увидел впервые, потому что они появились за последние три года, пока нас не было. Тех, с кем выступал ранее, практически не осталось. Еще даже не успел со всеми познакомиться. Возможно, что да, уже другие интересы, возраст.
— Они к тебе сами не подходят?
— Они иногда побаиваются, стесняются подойти, потом набираются смелости и спрашивают, можно ли сделать фото.
— Впереди дуэты.
— Это другая дисциплина, там уже играет роль синхронность, дополнительный фактор, которого не было в соло. Чувство партнера очень важно, и нужно быть с ним единым целым, чтобы показать хороший результат. Но есть большой плюс, что уже две программы позади, соответственно, на тренировках я уже буду готовить только две оставшиеся, потому что изначально я перед ЧМ делал на тренировках четыре, затем, после того как закончил техническую, — три. Сейчас уже две. Это легче и физически, и эмоционально.
Сергей Лисин