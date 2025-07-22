Синхронистка Хондошко завоевала бронзу в сольной программе на ЧМ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Белорусская синхронистка Василина Хондошко заняла третье место в сольной произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
За свое выступление Хондошко получила 239,5437 балла. Золото завоевала испанка Айрис Тио (245,1913), второй стала китаянка Сюй Хуэйянь (241,0025).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.