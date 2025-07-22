Путин поздравил синхрониста Мальцева с победой на ЧМ в Сингапуре

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российского синхрониста Александра Мальцева с завоеванием двух золотых медалей на чемпионате мира, отметив, что спортсмен проявил волевой характер и безукоризненно исполнил программы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский синхронист Александр Мальцев завоевал две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, победив в сольной технической и сольной произвольной программах.
«Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по водным видам спорта. Вы проявили сильный, волевой характер, безукоризненно исполнили сложнейшую техническую и произвольную программы. Ваши победные выступления открыли “золотой” счёт нашей сборной, убедительно подтвердили высокие позиции отечественной школы синхронного плавания», — говорится в телеграмме.
Президент пожелал спортсмену новых достижений и спортивной удачи.