Путин поздравил синхрониста Мальцева с победой на ЧМ в Сингапуре

«Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по водным видам спорта. Вы проявили сильный, волевой характер, безукоризненно исполнили сложнейшую техническую и произвольную программы. Ваши победные выступления открыли “золотой” счёт нашей сборной, убедительно подтвердили высокие позиции отечественной школы синхронного плавания», — говорится в телеграмме.