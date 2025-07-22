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Путин поздравил синхрониста Мальцева с победой на ЧМ в Сингапуре

Путин поздравил синхрониста Мальцева с победой на чемпионате мира в Сингапуре.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российского синхрониста Александра Мальцева с завоеванием двух золотых медалей на чемпионате мира, отметив, что спортсмен проявил волевой характер и безукоризненно исполнил программы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, победив в сольной технической и сольной произвольной программах.

«Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по водным видам спорта. Вы проявили сильный, волевой характер, безукоризненно исполнили сложнейшую техническую и произвольную программы. Ваши победные выступления открыли “золотой” счёт нашей сборной, убедительно подтвердили высокие позиции отечественной школы синхронного плавания», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал спортсмену новых достижений и спортивной удачи.