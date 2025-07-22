Российские синхронистки впервые не смогли выиграть золото ЧМ в группе

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские синхронистки завоевали серебряные медали в командной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Сборная России, за которую выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова, набрала 300,6183 балла. Победу в третий раз за последние четыре года одержала сборная Китая (307,8001), третье место заняли испанки (294,8575).
Сборная России впервые за время своего участия на чемпионатах мира не смогла выиграть техническую программу с момента введения ее в качестве отдельной дисциплины в 2007 году. В 2022, 2023 и 2024 годах соревнования проводились без участия россиянок.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.